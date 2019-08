Szárnyal a bitcoin

Mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött a bitcoin, a kriptodeviza árfolyama januártól június végéig közel 276 százalékot erősödött. Az emelkedést támogatta a Facebook bejelentése is, miután a közösségi médiacég blockchain technológián alapuló digitális fizetőeszközt kíván létrehozni, Libra néven.A szárnyalást júliusban heves csapkodás követte, miután a hatóságok képviselői és a politikusok finoman szólva is fenntartásokkal fogadták a Facebook terveit: Jerome Powell Fed elnök a kongresszusi meghallgatásán a Facebook Libra projektjével kapcsolatos aggodalmainak adott hangot, míg Donald Trump a Twitteren ostorozta a bitcoint és a Facebook kriptopénzét is.A befektetők ezt követően a hatósági szabályozás lehetséges szigorítása miatt aggódtak, és a bitcoin árfolyama júliusban nagyot esett, azonban az elmúlt néhány nap során az árfolyam ismét szárnyalni kezdett. A bitcoin ma 7 százalékkal került feljebb, a kriptodeviza szárnyalásában a kereskedelmi háborús aggodalmak fokozódása is szerepet játszhatott, miután a hétfőn a lélektani 7-es szint fölé kerülő jüan/dollár árfolyam és a részvénypiacok esése együttesen vonzóbbá tehették a bitcoint a menedékeszközt kereső befektetők számára, a Bloomberg által megkérdezett elemző szerint az árfolyam hamarosan a 12 000 dolláros szintet is megtesztelheti. A bitcoin hétfőn 7 százalékot emelkedett, míg a kriptodeviza árfolyama idén 218,4 százalékkal került feljebb.