A februári szárnyalás után az elmúlt hónapok folyamán szinte folyamatosan esett az AutoWallis, a részvények árfolyama csak június elejétől június 18-ig 15 százalékot esett. A keddi kereskedésben az árfolyam a 100 forintos szintet is tesztelte, a papírnak azonban sikerült felette bezárnia. Szerdán az AutoWallis felpattant, a társaság részvényei 14,6 százalékkal kerültek feljebb. Az AutoWallis 113,5 millió forintos forgalom mellett emelkedik, ezzel az AutoWallis a hatodik legforgalmasabb részvény a magyar tőzsdén. Mindemellett érdemes megjegyezni, hogy az AutoWallis szerdai forgalma 44,5 százalékkal alacsonyabb a részvény idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.

A Waberer's magyar tőzsdére történő bevezetését hatalmas várakozások előzték meg egy olyan időszakban, amikor kifejezetten kedvező volt a hangulat a részvénypiacokon és a befektetők ki voltak éhezve a jó befektetési sztorikra. Az IPO lezárását követően viszont nem lehetett minden érintett maradéktalanul elégedett, a kockázati tőkés nagytulajdonosnak nem sikerült jól a kiszállója, amelyben az is szerepet játszott, hogy az intézményi befektetők a lehetséges kockázatok miatt nem voltak igazán aktívak a jegyzés során. Az idő megmutatta, nem voltak alaptalanok a félelmeik, gyakorlatilag valóra vált mindaz, amitől sokan annyira tartottak. A fuvarozócég szerény marzsai teljesen elolvadtak, sőt, még üzemi szinten is veszteségessé vált a működése. A menedzsment, élén az új vezérigazgatóval az utóbbi hónapokban ugyan hatalmas erőfeszítéseket tett a kialakult helyzet kezelésére, de ez egyelőre nem volt elég ahhoz, hogy megállítsa az árfolyam zuhanását. A Waberer's részvényei jelenleg a töredéküket érik az egykori 5100 forintos kibocsátási árhoz képest.

Az EU törvényszéke helybenhagyta az Adidas bármely irányban felvihető, három párhuzamos sávból álló védjegyének törlését az Európai Unióban. Korábban az Adidas még azt is megpróbálta elérni, hogy a két párhuzamos sávból álló csíkozást se lehessen európai uniós védjegyként bejegyeztetni.

Emelkedik a 4iG 2019.06.19 11:05

Nagyot emelkedett a 4iG hétfőn, miután bejelentették, hogy Jászai Gellért a 4iG elnök-vezérigazgatója tőzsdén kívüli ügyletekkel irányító befolyást szerzett az informatikai nagyvállalatban, a társaság közleménye szerint a 4iG jelentős akvizíciókra készül, melyeknek köszönhetően a cég még az idei évben a legnagyobb hazai tulajdonú informatikai vállalatcsoporttá alakulhat. Jászai Gellért a Világgazdaságnak adott interjújában tegnap kiemelte, hogy a 4iG-nek konkrét akvizíciós célpontjai vannak, és közel járnak ahhoz, hogy hamarosan konkrétumokat is eláruljanak, Jászai Gellért azt is hozzátette, hogy a 4iG-t rövid időn belül piacvezető cégcsoporttá szeretnék bővíteni. A 4iG szerdán azt is bejelentette, hogy a cég részvényei a mai naptól átkerültek a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájába.

A 4iG árfolyama a tegnapi kereskedésben 1 184 forintnál új történelmi csúcsra emelkedtek, majd ezt követően elfogyott a lendület és a részvény végül 4,2 százalékos eséssel zárta a keddi napot. Ma délelőtt ismét erősödéssel próbálkozott meg, a 4iG árfolyama 0,9 százalékkal került feljebb. A 4iG 348,8 millió forintos forgalommal emelkedik ma, ami 84 százalékkal alacsonyabb a 4iG idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.