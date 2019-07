Szárnyal az Est Media 2019.07.16 10:18

Nagyot emelkedett az Est Media az elmúlt napok folyamán, az árfolyam a 80 forintos közelében található szint közeléből pattant fel a múlt héten, ami a korábbi hónapok folyamán többször is sikerrel állította meg a további esést. Az elmúlt napok emelkedése ma is folytatódott, az árfolyam 15,3 százalékos pluszban is járt, a lendület ezt követően kissé alábbhagyott és az árfolyam 11,7 százalékkal került ma feljebb. A társaság részvényei magas, 151,4 millió forintos forgalom mellett emelkednek, ezzel az Est Media a negyedik legforgalmasabb részvény a magyar tőzsdén az OTT-One, a Mol és az OTP után. Az Est Media mai forgalma 66 százalékkal magasabb a társaság részvényeinek idei átlagos forgalmával összehasonlítva. Mindemellett érdemes megemlíteni, hogy az árfolyam hír vagy bejelentés hiányában emelkedett ma, azonban az Est Media árfolyamát az elmúlt időszak folyamán új hír vagy bejelentés nélkül is gyakran jellemezték heves kilengések.