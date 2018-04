Szárnyal az Opus, emelkedik a Konzum

Az irányadó európai tőzsdék többsége minimális emelkedést mutat kedden délelőtt, a magyar tőzsde is mérsékelt pluszban jár, a BUX 2,3 milliárd forintos forgalom és 246 pontos plusz mellett 0,6 százalékos emelkedést mutat, míg a hazai blue chipek az OTP-t leszámítva óvatos emelkedést mutatnak.A magyar tőzsdén a legjobb teljesítményt nyújtó részvények között több Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvényt is találunk, nagyot emelkedett az Opus és a Konzum is kedd délelőtt, de pluszban jár az Appeninn és a CIG Pannónia is.

Az Opus részvényei a tavaly novemberi, 805 forintos történelmi csúcsuk elérése után hónapokon keresztül oldalaztak, ezt követően a februártól márciusig tartó lecsorgás, majd bázisépítés után a papír ismét emelkedni kezdett, az áprilisi parlamenti választások eredményei után az Opus 810 forintnál új csúcsra tudott emelkedni.A választások után hagyott rést az árfolyam betöltötte, majd újabb emelkedő hullám indult, miután hétfőn napvilágot látott, hogy Mészáros Lőrinc lemond a felcsúti polgármesteri posztjáról , hogy a vállalatcsoportjának vezetésére koncentrálhasson. Az Opus részvényei 8,8 százalékos emelkedést mutatnak kedden.

Hasonló képet mutatnak a Konzum papírjai is, a részvény a tavaly decemberi, 3789 forintos csúcsáról 2605 forintig korrigált március végére, amely 31 százalékos esést jelentett, ezt követően, április elején ismét elrugaszkodott a részvény, majd a választási eredmények közzététele után a Konzum is a történelmi csúcsa közelébe emelkedett vissza. Bár ezután átmenetileg elfogyni látszott a vételi erő, azonban a választás után hagyott rés részleges visszatöltése után a részvény ismét emelkedni kezdett, a Konzum 5,3 százalékos pluszban jár kedd délelőtt.