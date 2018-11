Szárnyal az Opus 2018.11.16 10:32

Nagyot emelkedett az Opus árfolyama pénteken, miután a társaság ma bejelentette, hogy lezárul a februárban bejelentett tőkeemelés, a Mészáros Építőipari Holding Zrt. 51 százalékos üzletrészének apportjával, valamint a Mátrai Erőművet tulajdonló Kft. 55 százalékos tulajdonának megvásárlásával több, mint 200 milliárd forinttal nő a társaság saját tőkéje. A most bejelentett tranzakciók részeként az igazgatóság arról is döntött, hogy a Mátrai Erőmű többségi részesedésének megszerzését a Mediaworks Hungaryt is magába foglaló Opus Press Zrt. értékesítésével finanszírozza. A bejelentést követően az Opus szárnyal, az árfolyam 8,3 százalékkal került ma feljebb.