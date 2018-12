Szárnyalás után összeomlás - Kidurrant a bitcoin buborék és nagyot szólt (TOP 10 sztori - 9.)

TOP10 sztori Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

Az elmúlt év egyik legizgalmasabb sztoriját a kriptodevizák térnyerése és a bitcoin szárnyalása jelentette, a bitcoin egyre szélesebb felhasználási körével párhuzamosan újabb kriptodeviza-alapú termékek jelentek meg, a bitcoin-alapú ETF-ek indulása mellett a chicagói határidős tőzsdén tavaly már határidős bitcoinnal is kereskedhettek a befektetők. A piaci szereplők optimizmusát tovább fokozta, hogy a nagy pénzintézetek közül a Barclays, a Citi, a Deutsche Bank és a BNP Paribas is bejelentette, hogy megvizsgálja a kritptodeviza-befektetések lehetőségét, míg a befektetési bankházak is fokozott érdeklődést mutattak a bitcoin iránt.A kisbefektetők is valósággal rávetették magukat a kriptodevizára, az ígéretes technológia és a fokozódó befektetői várakozások együttesen egyre magasabb csúcsokra hajtották az árfolyamot. Ennek köszönhetően a bitcoin 2017 decemberében a 20 000 dolláros szintet is megközelítette, a kriptodeviza piaci kapitalizációja ekkor meghaladta a 320 milliárd dollárt. Mindehhez azért érdemes azt is hozzátenni, hogy az árfolyam emelkedését nagymértékben fűthette a tartósan laza monetáris politika és a világ jegybankjai által biztosított többletlikviditás, ami az eszközárakat felfelé hajtva a kriptodevizák piacára is utat talált.A befektetőket és a piaci szakértőket azonban jelentősen megosztotta a bitcoin, míg a Saxo Bank elemzője korábban úgy vélte, hogy a bitcoin árfolyama 2018-ra akár 100 000 dollárig emelkedhet, John McAfee, az ismert informatikus és befektető tavaly már egészen elképesztő egymillió dolláros bitcoin árfolyamot vizionált 2020 végére. Warren Buffett, a befektetési guru ugyanakkor többször is óvatosságra intett a bitcoinnal kapcsolatban, míg Jamie Dimon, a JP Morgan vezére egyszerűen csalásnak nevezte azt, a pesszimista jóslatairól ismert közgazdász professzor, Nouriel Roubini pedig a történelem legnagyobb buborékjának titulálta a bitcoint.2018-ban azonban fordulat következett be, amelyet követően a kriptodeviza árfolyama hatalmasat zuhant. Az esés mögött részben a szabályozói környezet lassú, de fokozatos felzárkózása is szerepet játszhatott. Az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC egyre szorosabb figyelemmel kísérte a bitcoint, miközben a kriptodeviza megítélését a sorozatos botrányok is alaposan megtépázták, az év elején a japán Coincheck kereskedési platform feltörésével több, mint félmilliárd dollár értékben tulajdonítottak el kriptopénzeket, a kriptodevizák piaca pedig idén is leginkább a vadnyugatra hasonlított, alaposan elbizonytalanítva ezzel a befektetőket.A világ jegybankjai is egyre élénkebben érdeklődtek a kriptodeviza-technológia és a bitcoin iránt, sőt: számos központi bank saját kriptodevizát bocsátott ki, vagy jelentette be, hogy vizsgálja a technológia kínálta új lehetőségek kiaknázását. A jegybankok ugyanakkor a bitcoin eséséhez is hozzájárulhattak, miután az elmúlt évek során ultralaza monetáris politikától fokozatosan elmozdulva megkezdték a likviditás visszaszívását, ami a kriptodeviza árfolyamát is igen érzékenyen érinthette. Bár a bitcoin árfolyama tavaly decemberben még a 20 000 dolláros szintet ostromolta, a kriptodeviza árfolyama néhány hónappal később már értékének több mint felét elvesztette, és a 2018-as decemberi mélypontján az árfolyam a tavalyi csúcsához képest már 80 százalékot is meghaladó zuhanást produkált. A bticoin decemberben 4000 dollár alatt is járt, a kriptodeviza piaci kapitalizációja ekkor 60 milliárd dollár alá csökkent.

A bitcoin drámai zuhanása után a piaci szakértők várakozásai továbbra is meglehetősen nagy szórást mutatnak, az ötszámjegyű árfolyamot váró szakértői jóslatok mellett más piaci szereplők azonban újabb nagy eséseket vetítenek előre. Mindemellett az árfolyam jelentős volatilitása és a szabályozói környezet lassú felzárkózása együttesen sok befektetőt tántoríthatott el a kriptodevizától, és az árfolyam hatalmas esése után a bitcoinba fektetők egy része a jövőben biztosan alaposabban megfontolja majd, hogy mibe fekteti pénzét.