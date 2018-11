Bár a tengerentúli tőzsdék eséssel indították a hét utolsó napját, a pénteki piacnyitástól távolodva a Dow és az S&P500 is emelkedik, a Nasdaq azonban stagnál, miután az Nvidia tegnapi gyorsjelentése után és társaság borús negyedik negyedéves előrejelzése óvatosságra intette a befektetőket. A Dow 115 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 7 pontos mínusz mellett előző napi záróértéke közelében jár.

A hírt követően a Getin Noble Bankot leminősítették, a banknál kisebb fajta pánik alakult ki, az emberek elkezdték kivenni betéteiket a bankból, lengyel Twitter-bejegyzések szerint egyre nagyobbak a sorok a lengyel pénzintézet fiókjai előtt. Az ügy óriási felháborodást váltott ki az országban, de a nemzetközi befektetők sem örülnek. A lengyel tőzsde eközben 2 százalékkal került ma lejjebb, a WIG a mai esésével Európa-szerte alulteljesítő, míg a lengyel bankpapírokat is adják a befektetők, a Pekao 4,2, az Alior 5,7 százalékkal került lejjebb, míg a PKO árfolyama 6 százalékot zuhant.

Zuhannak a bankpapírok, esik a lengyel tőzsde és gyengül a zloty is az utóbbi napokban napvilágot látott lengyel kenőpénzes botrány miatt.

A pénteki kereskedés második felére ráfordulva továbbra is az irányt keresi a magyar tőzsde, a BUX 5 milliárd forintos forgalom és 3 pontos mínusz mellett előző napi záróértéke közelében jár. A blue chipek felemásan teljesítenek, a Richter 0,4 százalékkal került feljebb, az OTP 0,3 százalékos esése mellett a Mol 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a csütörtökön szárnyaló Magyar Telekom árfolyama 1,5 százalékkal került lejjebb.

Szárnyal az Opus 2018.11.16 10:32

Nagyot emelkedett az Opus árfolyama pénteken, miután a társaság ma bejelentette, hogy lezárul a februárban bejelentett tőkeemelés, a Mészáros Építőipari Holding Zrt. 51 százalékos üzletrészének apportjával, valamint a Mátrai Erőművet tulajdonló Kft. 55 százalékos tulajdonának megvásárlásával több, mint 200 milliárd forinttal nő a társaság saját tőkéje. A most bejelentett tranzakciók részeként az igazgatóság arról is döntött, hogy a Mátrai Erőmű többségi részesedésének megszerzését a Mediaworks Hungaryt is magába foglaló Opus Press Zrt. értékesítésével finanszírozza. A bejelentést követően az Opus szárnyal, az árfolyam 8,3 százalékkal került ma feljebb.