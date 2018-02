Igencsak furcsa az a dolláresés, ami ma délután bekövetkezett a vezető devizákkal szemben és a dollárindexben is látványos, hiszen a várt feletti amerikai inflációs adat élénkítette a Feddel kapcsolatos kamatemelési várakozásokat, és ugrottak a kötvényhozamok is.

A Dow Jones 253 pontos ugrása mellett is még kissé a 25 ezer pontos kerek szint alatt zárt, de figyelemre méltó, hogy a 30 komponens nagy része masszív emelkedést produkált. A prímet a Nike papírjai vitték ma, amelyek végül 3,2%-os emelkedéssel zárták a napot.

Bár a fontosabb lejáratokon az amerikai kötvényhozamok intenzív emelkedést mutattak ma, a 10 éves papíré 2,91%-on, azaz 4 éves csúcson stabilizálódott, ez mégsem zavarta a zárásra sem a jókedvet, a Dow Jones 1,1%-os, az S&P 1,3%-os, míg a Nasdaq 1,9%-os ugrással fejezte be a mai napot.

Már 1,1-1,9% közötti a vezető amerikai részvényindexek mai emelkedésének mértéke (a Nasdaq mutatja a legnagyobb pluszt) és közben a délutáni olajadat után a WTI is 2% feletti ugrást mutat. Ezzel már újra a 60 dolláros határ felett jár a kereskedés.

Úgy tűnik, ha egyszer elindul az amerikai részvénypiac, akkor még az sem állítja meg, hogy közben a kötvényhozamok is szépen menetelnek felfelé. A 10 éves állampapír hozama ugyanis éppen az előbb ütött 4 éves csúcsot 2,91%-nál, de közben a három vezető index jókora emelkedésben jár már. A Dow Jones még "csak" 200 pont körüli emelkedéssel 0,6%-ot ment, de az S&P500 már 1%-kal, a Nasdaq pedig 1,6%-kal ugrott. Emiatt a félelem indexnek is nevezett, a várt volatilitást mutató VIX-index 22%-kal 19% körülre szakadt ma, ami a hosszú távú történelmi átlag alatti értéket jelenti.

Ma épp arra emelkednek a tőzsdék, amire múlt héten még zuhantak 2018.02.14 18:40

A várt 1,9%-ra süllyedés helyett 2,1%-on stagnált januárban éves alapon az amerikai infláció és a kiskereskedelmi forgalom is 0,3%-kal csökkent. Mindkét adat nyugtalansággal töltheti el a befektetőket, miszerint az újraéledő amerikai infláció a Fedet a korábban gondoltnál gyorsabb kamatemelésekre sarkallhatja. Február elején egy béradat alakult a várt felett, akkor az inflációs és kamatemelési félelmek megugrasztották a kötvényhozamokat, amelyek beomlasztották a túlhúzott tőzsdéket.

Most a kötvényhozamok szintén emelkedtek az inflációs adatra, a 10 éves amerikai államkötvény hozama 2,82%-ról 2,88%-ra ugrott és ott is maradt, de a tőzsdék csak néhány percre szakadtak, aztán gyorsan lerázták magukról a mínuszokat és most már mérsékelt pluszban járnak. A Dow Jones 0,2%-os, az S&P500 0,6%-os, a Nasdaq pedig 1,1%-os emelkedést mutat jelenleg.

A Dow 30 komponense közül most a legnagyobb emelkedést a Nike papírjai mutatják (köze 2%), míg a legnagyobb esést a Procter papírjai (másfél százalék).

"Ugyanarra" a jelenségre (a várt feletti infláció kötvénypiaci következményeire) emelkednek tehát ma a részvénypiacok, mint amire múlt héten még szakadtak. Legfeljebb a meglepetés-faktor nem akkora már, mint néhány napja, hiszen tegnap mi is felhívtuk a figyelmet arra, hogy ha várt feletti lesz az infláció, akkor eshetnek a tőzsdék. Ezt sokan megjátszhatták, aztán a gyors pozíciózárások miatt végülis visszakapaszkodtak az indexek.

Még egy furcsaság van a mai mozgásokban: a megugró amerikai hozamkörnyezet mellett a dollár újra esni kezdett az euróval szemben (az inflációs adatra kezdetben még erősödött, aztán 1,23-ról 1,24 fölé esett az euróval szemben), azaz most itt is a logikával ellentétes mozgások zajlanak.

Az olaj (WTI spot) árfolyam 1%-os emelkedéssel a 60 dolláros kerek szintet közelíti alulról egy délutáni olajpiaci tartalékadat és a gyengülő dollár hatására.