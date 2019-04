Szenved a Porsche, nagyot estek az eladások

egyrészt az új mérési ciklusra, a WLTP-re való átállásnak tudható be,

de az is igaz, hogy 2018 első negyedéve kiemelkedően erős volt,

és fontos modelleknél (Macan, 911) történt modellváltás.

Alaposan visszaestek a Porsche eladásai az idei első negyedévben, amiVilágszinten az eladások 12 százalékkal 55 700-ra estek vissza, ebben nagy szerepe volt a Porsche legnagyobb piacának, Európában ugyanis 32 százalékkal 14 ezer darabra esett az értékesítés, ezen belül a hazai piacon, Németországban 28 százalékkal kevesebb, csupán 5 557 autót adtak el. Ami különösen fájdalmas a Porschének, az a kínai eladások visszaesése, ugyanis arról a piacról jött a növekedés nagy része az elmúlt években, az idei első három hónapban 10 százalékkal kevesebb, 16 890 autó talált gazdára, ami egyrészt a gazdasági növekedés lassulásával magyarázható, de a fogyasztók az április elejétől csökkenő áfa miatt is elhalasztották vásárlásaikat.A legnagyobb növekedés az új Cayennél volt, a Porsche nagy SUV-jából 35 százalékkal többet, 18 310-et adtak el az első negyedévben, itt a növekedés részben bázishatásnak tudható be, idén év elején ugyanis már minden piacon elérhető volt az új modell. Legnagyobb volumenben a Macanból adtak el, világszerte 19 795 darab talált gazdára.A menedzsment továbbra is óvatosan optimista, az év egészére tavalyhoz képest mérsékelten emelkedő eladásokkal számolnak, elsősorban azért, mert a Porsche 911 az év során folyamatosan egyre több piacon lesz elérhető, májustól a Cayenne Coupé is elérhető a kereskedésekben, szeptemberben pedig bemutatják az első teljesen elektromos Porschét, a Taycant.