Szépen csendben a pusztulásba esszük a Földet

Növekszik a világ népessége és a jövedelmek is, utóbbinak köszönhetően többen engedhetik meg maguknak a húsfogyasztást. A növekedési ráták régiónként nagyon különbözőek, a magas jövedelmű országokban inkább stagnál vagy csökken a hús kereslete, a közepes jövedelmű országokban dinamikusan növekszik, az alacsony jövedelmű országokban pedig szintén stabil, de nagyon alacsony szinten van. Kínában és Ázsiában különösen magas a növekedési ütem.A húsfogyasztás emelkedése nem használ a környezetnek, az állattartás például jóval nagyobb szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a növénytermesztés, legyen szó gyümölcsről vagy gabonáról. Jelenleg az állatállomány felel az olyan üvegházhatású gázok, mint a szén-dioxid, a metán és nitrogén-oxid kibocsátásának 15 százalékáért.Az állattartás hibája részben a biodiverzitás csökkenése is, ahogy az erdők és a földek területét hasznosítják, hogy állati takarmányt, például kukoricát termesszenek. A folyók és tavak vízkészletek is megcsappannak majd, mert ezeket a területeket öntözni is kell.Az egészségi állapotnak sem kedvez a túlzott húsfogyasztás, kis mennyiségben jó tápanyag, de ha túl nagy súlya van az étrendben, az növeli a szív-és érrendszeri és a daganatos megbetegedések kockázatát.Az OECD becslései szerint a csirke adja majd a húsfogyasztás felét az elkövetkezendő évtizedben, ami jó hír abból a szempontból, hogy kisebb kockázatot jelent az egészségre, mint a vörös hús. A csirketenyészést emissziós szempontból is kedvezőbb, mint a marhatenyésztés.