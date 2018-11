Szépen csendben lenyomják az Apple-t

Ezzel a Microsoft utolérte az Apple-t és ha az Apple árfolyama tovább esik, vagy a Microsoft emelkedik a nyitást követően, akkor már ma lekörözheti az iPhone gyártóját és a világ legnagyobb cége lehet a Microsoft piaci kapitalizáció alapján.

Augusztusban az Apple piaci kapitalizációja megütötte az 1000 milliárd dollárt, ezzel az első vállalat lett, amely elérte a bűvös határt. De az ősz turbulenciákat hozott a részvénypiacokon, különösen az év első felében kiemelkedően teljesítő technológiai részvényeknél, az Apple például a csúcshoz képest több mint 25 százalékot veszített értékéből. Hétfőn a zárás utáni kereskedésben tovább esett az árfolyam, közel 2 százalékot, amivel piaci kapitalizációjacsökkent.Közben a Microsoft "olcsón megúszta" a technológia szektor mélyrepülését, csak 8 százalékkal van az idei csúcsa alatt az árfolyam és miután hétfőn a rendes kereskedésben több mint 3 százalékot raliztak a részvények, a szoftvergyártó piaci kapitalizációja is megközelítette a

Mi történik az Apple-nél?

Stabil növekedés a Microsoftnál

Az Apple árfolyama tegnap a zárás utáni kereskedésben a kereskedelmi háborúval kapcsolatos újabb fejleményekre esett. A The Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump azt tervezi, hogy vámot vet ki a Kínából importált laptopokra és mobiltelefonokra. Az elmúlt hetek eladási hullámát az általánosan negatív szektorhangulat mellett az is szította, hogy a legutóbbi negyedéves gyorsjelentésében a cég közölte, nem publikálja többé az iPhone, az iPad és a Macintosh értékesítési volumenre vonatkozó adatait, mert már nem a teljesítményének legjobb indikátorai.Az utóbbi negyedévekben az iPhone-eladások már inkább stagnáltak, vagy legfeljebb minimálisan emelkedtek (bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a drágább készülékek miatt soha nem volt még ilyen nyereséges az üzletág). A társaság azzal indokolta döntését, hogy át akarja alakítani a cégről alkotott képet, hogy nem úgy gondoljanak rá a befektetők, mint az iPhone gyártójára, egyes vélemények szerint viszont a titkolózás látszatát kelti az, hogy nem közöl részletes statisztikákat. A transzparencia ezzel nagyban sérül, mivel az értékesítési adat egy fontos mutató volt, amit szorosan követtek a befektetők. Közben egyre több hír érkezik a beszállítóktól arra vonatkozóan, hogy a társaság visszavágja az okostelefongyártást, ami szintén nem túl jó jel a karácsonyi szezonhoz közeledve.A Microsoft közben stabilan növekszik a cloud üzletágnak köszönhetően. A vállalat időben lépett és a cloud szolgáltatások és platformok irányába nyitott, így nem maradt le az iparági trendekről és jelentős piaci részesedést tudott magának kihasítani. Erre szüksége is volt a cégnek annak érdekében, hogy fenntartsa a növekedést, mert a személyi számítógépek iránti kereslet csökken, ezzel együtt pedig a Windows operációs rendszer értékesítései is gyengélkedni kezdtek.

Versenyben volt az Amazon is

Sokáig az Amazon is versenyben volt az ezer milliárd dolláros cég címért, de egyre távolabb kerül tőle, tegnap 773 milliárd dolláron zárta a kereskedést az internetes kereskedelmi óriás.