Szétverték a kriptopénzeket - Nincs vége a rémálomnak

Már 7 ezer dollár környékén ingadozik a legnagyobb kriptodeviza árfolyama, miközben az évet még 13 ezer dollár felett kezdte. A tavaly decemberben kialakult, 19 ezer dollár feletti történelmi csúcs óta a bitcoin nagy volatilitás mellett esik, miközben tavaly szinte folyamatosan emelkedtek a kriptodevizák.

A bitcoin árfolyama, Forrás: Coinmarketcap

A bitcoin árfolyama, Forrás: Coinmarketcap

Az esésben kulcsszerepe volt annak, hogy a világ legtöbb országa igyekszik szabályozni a kriptodevizák kereskedését, és a befektetők attól tartanak, hogy ez a későbbiekben is meghatározó lehet. Eközben a legtöbb közösségi média platform egyre inkább igyekszik távolabb kerülni az iparágtól. A Facebbok és a Google után a Twitter is bejelentette, hogy törli a kriptodevizák közösségi finanszírozáson keresztüli kibocsátásával (ICO, Initial Coin Offering) kapcsolatos hirdetéseket. A kriptodevizákkal kereskedők körében népszerű Reddit közösségi weboldal pedig azt közölte, hogy többé nem fogadja el a bitcoint, mint fizetőeszközt.A kriptodevizák lejtmenetét jól mutatja, hogy nem csak a bitcoin, hanem az ether és a ripple is zuhan.

Az ethereum árfolyama, Forrás: Coinmarketcap

A ripple árfolyama, Forrás: Coinmarketcap

A szabályozatlan kriptotőzsdék is kockázatot jelentenek. A 2014-ben csődbe ment Mt Gox japán tőzsde megbízottja az elmúlt néhány hónapban 400 millió dollár értékben öntött a piacra Bitcoint és Bitcoin Cash-t, hogy fizetni tudjon a hitelezőknek. Azt is közölték, hogy további eladások várhatóak a kezükben lévő kriptopénzekből. A március elején látott adatok alapján 1 milliárd dollárnyi kriptopénz volt náluk.Naeem Aslam, a TF Global Markets vezető piaci stratégája arról számolt be a Bloombergnek, hogy a bitcoin most újra eladói nyomás alatt áll, és a visszapattanásra kevés az esély. A szakértő az ICO hirdetések törlését látja a visszaesés mögött.A kriptodevizák csökkenése technikai tényezőkkel is összefügg. A napokban kirajzolódott a "halálkereszt" a bitcoin árfolyamában, vagyis az 50 napos mozgóátlag felülről metszette a 200 napos mozgóátlagot, ami komoly jelzés, hogy az adott eszköz esés előtt áll.A kriptopiac kapitalizációja az árfolyamok esésével párhuzamosan nagyot esett.

A ktiptodevizák piaci kapitalizációja, Forrás: Coinmarketcap

Ugyanakkor sokan már a trendfordulót prognosztizálják, az örök optimista Tom Lee, a Fundstrat Advisor szakértője szerint az év végére 25 ezer dollárra emelkedik a bitcoin árfolyama. A kételkedők viszont azt mondják, hogy éppen most durran ki a világ legnagyobb lufija - ami még a tulipánmániánál is nagyobb volt.A bitcoin "hívők" joggal alapozhatnak arra, hogy a kriptodeviza már több alkalommal is kidurrant, a 2013 decemberében látott 1000 dollár feletti árfolyamról hirtelen esett nagyot, és 2015 júniusában már csak alig ért többet 200 dollárnál, innen tudott hihetetlen emelkedést produkálni a kriptopénz. A történelem azonban nem mindig ismétli önmagát.

Forrás: Coinmarketcap