Szexuális zaklatás és erőszakoskodás a Deloitte-nál, kirúgták a tetteseket

A tanácsadócég vezérigazgatója, David Sproul szerint szexuális zaklatás és erőszakoskodás is szerepel a listán, ami miatt sokan távozni kényszerültek a társaságtól. "Szeretném azt mondani, hogy nem történt ilyen, de igen" - fogalmazott. Mint mondta, senki sem élvez védettséget, a nem megfelelő vállalati magatartásért elbocsátás jár.A Deloitte az első a Big Four könyvvizsgáló cégek közül, amelyik nyilvánosságra hozta a visszaélésekből, nem megfelelő vállalati magatartásból fakadó ügyeinek a mértékét, a nők kiszolgáltatottságára a #MeToo mozgalom irányította rá az utóbbi években a figyelmet.A közel 1000 brit partnerrel rendelkező cég a továbbiakban kikényszeríti a meglévő vállalati irányelvek alkalmazását. Többek között a munkaidő utáni társas kapcsolatokra vonatkozó szabályok betartását is jobban nyomon követik, így a fiatalabb munkatársakkal kezdeményezett pénteki egy éjszakás kalandokat sem tolerálják.