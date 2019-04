Szinte az egész országban hatalmas a dugó

Az M0-ás autóúton az M5-ös autópálya felé a megerősödött forgalom miatt araszolnak a járművek a déli szektorban, Törökbálinttól egészen a 6-os főúti csomópontig csak lépésben lehet haladni. A menetidő ezen a szakaszon körülbelül másfél-két órás is lehet - írja az Útinform.hu A 6-os főútról is nehéz a felhajtás, az autóút csomópontjában mindkét irányban torlódást tapasztalhatnak az autósok. Az M1-es autópálya felé nincs fennakadás az autóúton.A keleti szektorban az M3-as autópálya felől az M5-ös autópálya felé az 50-es km közelében, Pécel térségében több kilométeres a torlódás.Erős a forgalom az M3-as autópályán is, a hosszú hétvégére való tekintettel a Vásárosnamény felé vezető oldalon Hatvanig telítettek a sávok. Ráadásul a 38-as km-nél, a bagi csomópont előtt egy korábbi baleset is nehezíti az előrejutást, óriási a torlódás. Aki teheti, már a 23-as km-nél lévő mogyoródi csomópontnál térjen le a 3-as főút irányába, de ott is torlódás tapasztalható - javasolja az Útinform.Az M5-ös autópályán Röszke felé, Inárcs térségében 36-os km-nél két személyautó ütközött össze. A belső sávot lezárták, közel fél órával is megnőhet a menetidő.Hasonló a helyzet az M7-es autópályán a határ felé Siófoknál, ahol sávelhúzással terelik a forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára a 92-es és 104-es km között. Mivel Letenye felé csak egy sávon haladhatnak a járművek, ezért már Balatonvilágostól lassabb haladásra, és körülbelül fél órás menetidő-növekedésre kell készülni.A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán, a Szent István Tisza-híd előtt négy személyautó ütközött össze. A 100-as km-nél lezárták a fél útpályát.