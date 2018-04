Szinte eladhatatlanok a régi dízelek, de az újak eladása is összeesett

Az új dízeleket is egyre kevesebben veszik

A használtpiac is változóban

Jöhet az áresés

Hullámok

Márciusban 3,4 százalékkal kevesebb újautót adtak el Németországban, mint egy évvel korábban, ezen belül a benzinmotoros autók eladása 9,3 százalékkal nőtt, a dízeles autók eladása viszont gyakorlatilag összeesett , azokból 25,4 százalékkal kevesebbet adtak el, mint tavaly márciusban. A benzines autók aránya 64 százalékra nőtt, eközben a dízelek aránya már csak 31,4 százalék. A statisztikák alátámasztják azt, amit az elmúlt hetekben már több forrásból is tudtunk, vagyis, hogy az új dízeleknél nagyon elbizonytalanodtak a vevők, ami elsősorban amiatt van, hogy hamarosan több német nagyvárosból is kitilthatják a dízelmotorral szerelt autókat, és bár az a legvalószínűbb, hogy egyelőre csak a régebbi, Euro 4-esig, esetleg Euro 5-ösig bezárólag nem hajthatnak majd be egyes nagyvárosok belvárosaiba, szóba került már az Euro 6-os motorral szerelt autók kitiltása is, szakértők szerint csak a legújabb, Euro 6c/6d normának megfelelő motorú autók vannak biztonságban, emiatt is nagyon nehéz jelenleg eladni Németországban az egyébként a korábbiaknál jóval kevesebb károsanyagot kibocsátó Euro 6-os motorú autókat.Csak a rend kedvéért, a márciusban eladott 3792 elektromos és 10 874 hibrid autó egyelőre nem oszt, nem szoroz, ezeknek az autóknak a részaránya még most is csak összesen 4 százalék. A magasabb áruk miatt még Németországban sincs meg az a fizetőképes kereslet a részben vagy teljesen elektromos hajtású autók iránt, amivel az alternatív hajtásúak kiváltanák a dízeles autókat, egyelőre az egész piac a benzinesek felé tolódik, persze nyilván csak addig, amíg előbb vagy utóbb azokat is előveszik, csak idő kérdése, mikor indul majd el a gondolkodás a benzines autók kitiltásáról.A legfrissebb statisztikák is alátámasztják egyébként azt, amiről a múlt héten írtunk, Németországban 1817 kereskedő válaszai alapján jött ki az, hogy a kereskedők több mint harmada szerint gyakorlatilag eladhatatlanok az új, Euro 6-os dízelek Márciusban a használtautó eladások is beszakadtak , 11,6 százalékkal kevesebb autót adtak el Németországban, mint egy évvel korábban, ami nagyrészt a dízelekkel kapcsolatos bizonytalanságra vezethető vissza, a benzines autók tulajdonosai is kivárnak az eladásokkal, a régi dízeleket pedig nagyon nehéz eladni, gyakran csak 10-50 százalékos diszkonton mennek el , ha egyáltalán. A régi dízelek árát az stabilizálhatná, ha hardveresen alakítanák át az autókat, olyan eszközökkel felszerelve, amelyekkel jelentősen csökkenthető lenne azok károsanyag-kibocsátása. Ez azonban a gyakorlatban igen nehezen kivitelezhető, vannak olyan modellek, ahol egyszerűen nincs elég hely a motortérben ennek a beépítésére, de ahol lenne is rá lehetőség, meglehetősen költséges a megoldás (az eddigi becslések 1000-3000 euróra tették az autónkénti költséget), vagyis sok esetben az autó árához mérten már nem éri meg az átalakítás, és az sem egyértelmű, hogy ki viselje a költségeket, az autósok, az autógyártók vagy esetleg az állam, illetve a helyi önkormányzat.Az autógyártók eddig nem kommunikáltak túl sokat a dízelek várható drasztikus értékcsökkenéséről, egy félhivatalos beismerésen azonban már túl vagyunk. A Volkswagen elég masszív, 100 millió eurós céltartalékot képzett meg tavaly, mert arra számít, hogy lízingelt dízelautók értékcsökkenése a korábban vártnál jóval nagyobb lehet, emiatt a cég finanszírozási üzletágán keresztül veszteséget szenvedhet el. A Volkswagen Financial Services pénzügyi vezérigazgatója 400 és 500 euró közötti értékcsökkenésre számít, amely Frank Fiedler szerint modellenként eltérő lehet.És mielőtt azt gondolnánk, hogy ez csak egy német történet, érdemes egyrészt arra gondolni, hogy Európa több nagyvárosában gondolkodnak már a dízelautók kitiltásáról, vagyis például Olaszországban, Franciaországban vagy Angliában is hasonló változások jöhetnek az új- és a használtautó piacon, másrészt a németországi dízelek áresése egész Európában hullámokat vethet, más országokban is lefelé tolhatja a dízelautók árát.