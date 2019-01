Szuperfegyverekre ígér több pénzt Trump

célunk egyszerű, biztosítani akarjuk, hogy bárhol, bármikor, bárhonnan az Egyesült Államok irányában felbocsátott bármilyen rakétát azonosítsunk és elpusztítsunk.

A rakétavédelmi stratégiát áttekintő beszédében az elnök hangsúlyozta:Donald Trump kifejtette: "minden amerikait megvédünk minden típusú rakétatámadástól", és ehhez elsődleges fontosságúnak mondta új elfogó berendezések és radarok meghonosítását, a rakétafelismerő rendszerek képességeinek javítását. Kiemelte az űrvédelmi rendszerek fontosságát is.Leszögezte továbbá, hogy az Egyesült Államok "100 százalékig a NATO-val tart". Ezúttal is hozzátette, hogy a NATO-tagországoknak nagyobb hozzájárulást kell fizetniük.Az elnök nem említette az észak-koreai, iráni, kínai vagy orosz fenyegetést, jobbára az amerikai-mexikói határvédelemről beszélt.Az amerikai sajtóban nyilvánosságra hozott rakétavédelmi beszámoló azonban részletesen szól Washington aggodalmairól az iráni, orosz és kínai katonai képességek erősödése miatt és "különleges fenyegetésnek" nevezi Észak-Koreát.A dokumentum erőteljesen fogalmaz Észak-Koreával kapcsolatban."Miközben most megvan a békéhez vezető út, Észak-Korea továbbra is különleges fenyegetést jelent, és az Egyesült Államoknak muszáj ébernek maradnia" - fogalmaz a jelentés. Elemzők szerint e megállapítás éles ellentétben áll Donald Trump tavaly júniusban, a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel tartott csúcstalálkozója után közzétett Twitterében megfogalmazottakkal. Az amerikai elnök akkor azt írta: "immár nincs többé nukleáris fenyegetés Észak-Korea felől".A rakétavédelmi stratégiát áttekintő dokumentum - Ronald Reagan elnök csillagháborús terveit idézve - új, kísérleti technológiák, egyebek között a világűrbe telepített rakétarendszerek kifejlesztését javasolja, amelyek segítségével a világűrből lehetne megsemmisíteni ellenséges rakétákat. Ehhez beruházásokat sürget.A jelentés szerint Iránnak van a közel-keleti térségben a legnagyobb ballisztikusrakéta-készlete. A dokumentum megerősítette, hogy egy nagyhatalommal szembeni háborúban az Egyesült Államok a földi indítású, "útközben" megsemmisítő rakétavédelmi rendszert (GMD) használná.