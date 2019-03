Tartja az Alteo-részvények célárát az MKB

Az MKB elemzése kitér arra, hogy az Alteo bevétele tavaly 3%-kal nőtt 2017-hez képest, miközben az EBITDA 6%-kal esett vissza. A bevételnövekedés mögött fő mozgatórugó a lakossági energiaszegmens volt, amelynek bevételei 35%-kal nőttek 2018-ban éves összevetésben.Az energetikai társaság EBITDA-ja 1 milliárd 828 millió forint volt 2018-ban, amely 6 százalékos csökkenésnek felel meg a 2017-es eredményekhez képest. A kis mértékű visszaesést elsősorban a KÁT-ból kiesett ácsi, pápakovácsi és jánossomorjai szélerőművek és a gibárti vízerőmű alacsonyabb EBITDA-ja, a megnövekedett CO2 ráfordítások és egyes 2017-ben elszámolt egyszeri kedvező tételek bázist növelő hatásai okozták.Profitsoron a társaság 39%-kal esett vissza 2017-hez képest, ami az elemzés szerint a magasabb adóterheknek tudható be. Ennek része az is, hogy az Alteo több leánycéggel is rendelkezik, emiatt pedig a helyi iparűzési adóból is többet kell befizetnie.Az elemzés kitér arra is, hogy tavaly több, összesen mintegy 12 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre az Alteo, idén pedig további 3-4 milliárdot költenének hasonló célokra.A fentiek összességében összhangban állnak az elemzők által várt számokkal, a befektetések szépen lassan kifizetődnek, így az MB elemzőinek hosszú távú előrejelzése nem változott és a társaság részvényeinek célárfolyamát továbbra is 1011 forinton tartják.