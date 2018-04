Tátongó szakadék a nők és a férfiak között - Valamit nagyon elrontottak Magyarországon

A számok szerint nem állunk jól

Hazánkban a vezető pozíciók 41%-át töltik be nők, ami körülbelül 48 ezer főt jelent, a cégméret növekedésével azonban szerepük csökken a vezetésben. A vezetői fizetésekben már sokkal durvább különbségek vannak: a nők 33,7%-kal kevesebb fizetésért dolgoznak, ami a legnagyobb nemek közötti bérszakadékot jelenti az EU-ban.

Statisztikai adatok igazolják, hogy a nők helyzete igencsak ellentmondásos ma Magyarországon. A gazdaságilag aktív lakosság közel felét alkotják, és többen szereznek diplomát, mint a férfiak, anyagilag mégis kevésbé elismertek, illetve a vezetők és a vállalkozók között is kisebbségben vannak. Ennek számos oka van, például a gyerekvállalás után kieső évek miatt csökkenő versenyképesség a munkaerőpiacon, vagy a karrier és családi élet összeegyeztetésének nehézségei. De miért jó nőkkel dolgozni, és miért éri meg egy cégnek kisgyermekes nőket felvenni?Az Eurostat adatai szerint Magyarországon felülreprezentáltabbak a női vezetők, mint az EU-ban, ahol 65% (4,7 millió fő) férfi és 35% (2,6 millió fő) nő.Ez azt jelenti, hogy egy vezető beosztású nő a kétharmadát sem keresi meg Magyarországon annak, amit egy hasonló beosztású férfi visz haza. Egyébként minden uniós tagállamra jellemző, hogy a férfi vezetők többet keresnek, viszont az arányokat tekintve nagy a szórás.A nők fizetése még mindig szintén jelentősen elmarad a férfiakétól, annak ellenére, hogy már 1975-ben uniós irányelv tiltott minden díjazásbeli megkülönböztetést a nemek között. Az Eurostat idei jelentésében arról számolt be, hogy a nők 2016-ban - éppúgy, mint az azt megelőző évben - Európa-szerte átlagosan 16,1%-kal kerestek kevesebbet a férfiaknál. Öt évvel korábban, 2011-ben még 16,8%-os volt a nemek közötti bérszakadék, a legnagyobb javulást Romániában mérték, ahol ez idő alatt 4,4 százalékponttal csökkent a férfiak és nők közti bérkülönbség, Magyarország pedig a második helyezett ezen a téren, 4 százalékponttal.

Zolnay Judit, a MetLife Magyarország Zrt. vezérigazgatója;

Szalay Péter, az IBM Hungary ügyvezetője;

Nagy Beáta, a Budapesti Corvinus Egyetem TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központjának társigazgatója;

Liptay Gabriella, a KPMG Hungary marketing és kommunikációs igazgatója;

Remete Tibor, az Acivity Group vezetője.

A nők munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatos problémákról és lehetőségekről volt szó az idei Startup Safary startupfesztivál Női employer branding panelén, amelynek résztvevői voltak:A jelen lévő férfi és női vezetők a kisgyermekes nőkkel kapcsolatban rögtön leszögezték, hogy rendkívüli produktivitás jellemző rájuk, ami valószínűleg abból fakad, hogy a dolgozó anyáknak több területen kell helytállniuk. Remete Tibor a gondoskodást és az empátiát emelte ki, aminek fontosságát maga is gyakran tapasztalja a nőket nagy arányban foglalkoztató kreatív-kommunikációs szektorban. Az már egy másik kérdés, hogy hogyan fér össze ez a kép a határozott vezető imázsával, illetve hogy milyen tényezők, megoldások segíthetik a nőket az előrejutásban.

Hogyan lesz egy kedves nőnek tekintélye?

Előbbi a legtöbb esetben nem a képességek hiányával függ össze, hanem sokkal inkább önbizalom kérdése. A nők általában kevésbé kockázatvállalóak, mint a férfiak, és kevesebb pozitív példa is áll előttük, amire támaszkodva elhihetik, hogy maguk is képesek jó vezetővé válni

A jelenlévők szerint a nőiességet vezetőként is meg kell tartani, és közben jó munkavégzéssel, kiemelkedő teljesítménnyel kivívni a tiszteletet. Zolnay Judit ezt a "Nice, but respectful", vagyis "Kedves, de tiszteletre méltó" kifejezéssel írta le, amit külföldi mentorától tanult és azóta követi, illetve igyekszik továbbadni.

Ilyen cégekhez mennek szívesen a nők

a GYES után visszavárnak mindenkit, akár 4 vagy 6 órában;

szerveznek úgynevezett Get connected eseményeket, hogy amíg otthon vannak a dolgozók a gyerekkel, addig se szakadjanak ki a cég hálójából.

Egyáltalán nem az a lényeg, hogy hányan használják ezt a szobát, hanem az üzenet, aminek célja a környezet edukálása

Lehet valódi egyensúly munka és magánélet között?

A hazai GYES- és GYED-rendszer is azt üzeni a nőknek, hogy akkor jó anyák, ha évekig otthon maradnak. Le kell venni ezt a stigmát a nőkről, és szem előtt tartani, hogy a gyerek nemcsak a nőé, hanem egy pár közös vállalása

A beszélgetés női és férfi résztvevői mind kétkeresős családot tartanak fent, és legalább egy gyermeket nevelnek. Szerintük a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésére az egyik legjobb megoldás a segítők behozása, akkor is, ha pénzbe is kerül. Ez egy fontos befektetésnek is tekinthető, amivel időt vásárolhat magának az ember, ezért ezen nem érdemes spórolni.

A női vezetőkkel kapcsolatban két trend jellemző Magyarországon (is): alapvetően alacsony az arányuk, és még annál is alacsonyabb az elfogadottságuk.- véli Zolnay Judit.Elhangzott, hogy nehezíti a nők helyzetét a velük szemben támasztott kettős elvárás is: egy nőtől minden esetben elvárják a nőies megjelenést és viselkedést, egy vezetőtől pedig a határozott fellépést. Ez a két vonás már első pillantásra is ellentmondásban áll egymással, nem meglepő, hogy kevesen képesek ennek megfelelni, ami azt az általános vélekedést eredményezi, hogy kevés a jó női főnök.Nagy Beáta hozzátette, hogy a legújabb kutatások szerint növekszik a női vezetők elfogadottsága hazánkban, ez azonban csak egy bizonyos szintig igaz: a magasabb vezetői posztokban továbbra is nehezebben fogadják el a nőket. Amíg a vezetők többsége férfi, az ő érzékenyítésük is kiemelten fontos, de sok esetben a nők hozzáállásán is változtatni kellene, azzal például, hogy ők maguk is szolidárisabban viszonyulnak egymáshoz, és ajánlják egymást szakértőként, ha van erre lehetőségük.Az elmúlt években a magyarországi vállalatokhoz is begyűrűzött a munkáltatói márkaépítés, angolul, miután több ágazatban súlyossá vált a munkaerőhiány. Nemrég a Randstad felméréséből is kiderült, hogy kifejezetten hasznos ez a tevékenység, hiszen kétszer annyi minőségi jelentkezőt kap az, akinek vonzó a márkája. De mitől lesz vonzó egy munkahely márkája? Mint kiderült, ebben is van különbség a nemek között:A felmérés szerint az idei évben a Mercedes után az IBM került fel másodikként a dobogóra () mint legjobb munkáltató. A techcég ügyvezetője, Szalay Péter a beszélgetésen elmondta, hogy a vállalat kifejezetten törekszik arra, hogy megkönnyítse a gyerekvállalást dolgozói számára:A fentieknek köszönhetően nagyon magas, több mint 90%-os a visszatérési ráta.A vezetői kiválasztásnál is mindenki segítséget kap ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki magából, mentorprogramokkal és coachinggal, tehát a vezetővé válás lehetősége is egyformán biztosított nőknek és férfiaknak.A MetLife-nál szintén a kisgyermekes dolgozók segítése érdekében létrehoztak egy úgynevezett(szülői szoba), munkaállomással, fotellel, paravánnal a szoptatáshoz és játékokkal.- tette hozzá Zolnay Judit.A nők számára az elmúlt évtizedekben fontossá vált, hogy ők is karriert építsenek, és a férfiakéval egyenértékű bért kapjanak, azonban a társadalom nagyobb része továbbra is úgy gondolja, hogy az otthon rendben tartása és a gyereknevelés a fő feladatuk.- mondta el Nagy Beáta. Az érem másik oldala, hogy bár Magyarországon évtizedek óta a kétkeresős családmodell jellemző, a férfiak gyakran érzik magukon a nyomást, hogy elsősorban ők a családfenntartók, ezért túlvállalják magukat, és kevesebb időt töltenek a családjukkal, mint szeretnének.Liptay Gabriella arra hívta fel a figyelmet a témával kapcsolatban, hogy az állami támogatási rendszernek is fontos szerepe lenne a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésében, és az erről híres skandináv országok példáját hozta fel. Svédországban például az apáknak is kötelező a GYES, és csak úgy jár a maximális 16 hónapnyi segély, ha legalább 2 hónapot az apa is otthon tölt a gyerekkel.