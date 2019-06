Arany- és olajkereskedés online előadás

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az elmúlt hetekben szinte felrobbant az arany árfolyama, rég nem látott meneteléssel újra a fókuszba került a csillogó nemesfém. Sokan most éledeznek, és próbálják felfedezni, hogy egyáltalán milyen terméken keresztül fektessenek aranyba, vagy egyáltalán hogyan célszerű lekereskedni az árfolyammozgást.De az olaj árfolyama is bőven szolgáltat érdekességet, hisz az év eleji nagy emelkedés után április végétől 20 százalékot zuhant a nyersanyag ára, és mennek a találgatások, hogy vajon vonzó szintre esett-e már az árfolyam a nagybevásárláshoz, vagy leszünk-e még lejjebb.Díjmentes online webináriumunkon megismersz néhány költséghatékony és praktikus kereskedési formát arról, hol és hogyan tudsz könnyedén kereskedni az arany árfolyamának emelkedésére és csökkenésére egyaránt. Átbeszéljük az arany és olaj piacán várható folyamatokat, valamint szakértő előadónk vételi és eladási pontokat azonosít az arany és a fekete arany grafikonján.2019. június. 17. 17:30-18:30Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.Tölts le egy díjmentes demószámlát, és kezdd el a gyakorlást! AlfaTrader - No dealing deskes forex, index és árupiaci kereskedés, kereskedjen közvetlenül a bankközi piacon.Amennyiben érdekel a kereskedés izgalmas világa, és lépezni szeretnéd magad, ajánljuk figyelmedbe A sikeres Kereskedő című könyvet, mely az alapoktól a stratégia építésig vezet.A fenti írás cégcsoportunk szolgáltatásának népszerűsítését szolgálja.