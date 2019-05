A forgalomban lévő Huawei telefonok minden funkciója működik

A közlemény szerint a Huawei legújabb 5G mobil távközlési berendezéseinek budapesti bemutatóján Nagy Ivett, a Huawei Technologies Hungary Kft. végfelhasználói üzletágának marketing vezetője megerősítette: a felhasználóknál lévő készülékek, illetve minden, már forgalomban lévő készülék, és nemcsak a jelenleg magyarországi raktárkészleten lévők, hanem mindegyik, amelyik kereskedelmi forgalomban van, változatlanul megkapják a programfrissítéseket és a készülékek ezután is zavartalanul fognak működni. Hozzátette, hogy mindez érvényes a napokban Magyarországon bemutatott legújabb okostelefon modellre is. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az Android operációs rendszer verzióváltásainak későbbi mikéntjéről még nincs információ. Ugyanígy nincsenek információk az Európában a jövőben elérhető új modellek választékáról sem. Nincsenek viszont arra utaló jelek sem, hogy egyes modellek ne lennének a jövőben elérhetőek Európában - mondta Nagy Ivett.Gecse Mariann, a Huawei Technologies Hungary Kft. kormányzati kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója kifejtette, hogy a vállalat már 2012 óta az amerikai kormányzat figyelmének a célpontjában van, ezért már időben elkezdte a felkészülést az esetleg beköszöntő "nehéz időkre". "Vannak már saját chipjeink, mint például az 5G chipek. Vannak emellett olyan alkatrészeink is, amelyeket már eleve az új típusú termékcsaládokhoz fejlesztettünk ki" - fogalmazott.Gecse Mariann az amerikai exportkorlátozások alá eső alkatrészekről szólva elmondta, hogy a végfelhasználói készülékeknél az amerikai alkatrészarány valamivel 30 százalék alatt van, a kínai alkatrészarány pedig 22 százalék, míg a többi tajvani, európai és egyéb forrásból adódik össze. Kánya Dávid, a Huawei mobilhálózati szakértője hozzátette, hogy a hálózati berendezéseknél az alkatrészarány már a kínai beszállítók javára billen, a Huawei így nincs annyira kiszolgáltatva a beszállítóknak, vagyis a hálózati berendezéseik szinte ugyanúgy elérhetőek a szolgáltatók számára, ahogy eddig.