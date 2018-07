A magyar Vodafone nem eladó

Miniszterelnöki megbeszélés

A Vodafone és Magyarország

Néhány éve felmerültek hírek azzal kapcsolatban, hogy a Vodafone magyar operációját eladják, arra a kérdésünkre, hogy a következő 1-2 évben eladják-e a Vodafone Magyarországot, Vittorio Colao egyértelmű nemmel válaszolt.

A Liberty Global felvásárlásáról

A magyarországi mobilhálózatról

Roaming

Magyarországon járt Vittorio Colao, a Vodafone Csoport vezérigazgatója, akit a Parlamentben fogadott Orbán Viktor. A látogatás során szóba kerültek a Vodafone magyarországi fejlesztési tervei, a közelgő 5G korszak, az ipar területén várható változások és a UPC Magyarország felvásárlásával kapcsolatos tervek is. A távközlési szektor vállalatai Magyarországon távközlési adót és közműadót is fizetnek, adózási kérdések is előkerültek a mai megbeszélésen, erről részleteket Colao nem említett, a régóta lebegtetett állami mobilszolgáltatóról pedig nem esett szó a mai találkozón. Arra a kérdésre, hogy a Vodafone eladhatja-e magyarországi operációját az államnak, a vezérigazgató azt válaszolta, hosszútávra terveznek Magyarországon, és jelenleg a UPC Magyarország megszerzésén van a fókusz, a Vodafone ugyanis a piac legfontosabb kihívójává akar válni. A Vodafone Törökországban és Egyiptomban támogatja a helyi labdarúgást, arra a kérdésre, hogy Magyarországon is tervez-e hasonló támogatást, Colao azt mondta, pillanatnyilag nem, amikor a magyar sport támogatásáról van szó, akkor a Vodafone-nál a vízilabda az első.A Vodafone-nak jelenleg három fókuszterülete van Magyarországon, egyrészt integrálni szeretnék a Liberty Global akvizíciójával megszerzett UPC-t, hogy minél hamarabb 4Play szolgáltatásokat nyújthasson a német, az olasz vagy a spanyol piachoz hasonlóan a magyar piacon is a Vodafone, a másik fókusz azon van, hogy minél hamarabb felkészítsék a magyar operációt az új technológiák, például az 5G használatára, és aktívan részt vesznek a magyarországi digitális fejlesztésekben.A Vodafone a UPC megvásárlását követően vállaltan az elsőszámú kihívó szeretne lenni a magyar piacon, elsősorban a small office, home office és a kkv szegmensben szeretnének piacvezetők lenni, és olyan vállalatok piacán, amelek innovatívak, és aktívan kívánják használni az új technológiákat, például az IoT területen.Colao a távközlési szolgáltatók közötti versenyről azt mondta, hogy a legtöbb piacon 3 legfeljebb 4 szolgáltató működése optimális, a hatalmas kínai piacon 3, az amerikain pedig 4 szolgáltató működik, a kisebb piacokon pedig a 4 már túl sok lehet. Arra a felvetésünkre, hogy hamarosan a Digi beléphet a magyar mobilpiacra, Colao azt mondta, hogy üdvözlik a versenyt, a magyarországi piaccal kapcsolatban nem kommentál, de általánosságban az mondható el, hogy egy kicsi, 10 milliós piacon a 4 szereplő már túl sok lehet.Május elején jelentették be, hogy eladja a magyar UPC-t is üzemeltető Liberty Global a német, a magyar, a román és a cseh tevékenységét a Vodafone-nak. Ha az Európai Bizottság várhatóan 2019 közepéig jóváhagyja a 18,4 milliárd eurós tranzakciót, akkor azzal a Vodafone lesz Európa vezető új generációs hálózat (NGN) tulajdonosa, a lépés felgyorsítja a Vodafone konvergens kommunikációs stratégiáját a piac konszolidációján keresztül, az ügylet az európai mobil és fix ágazatok vezető cégeit, szolgáltatásait, képességeit kapcsolja össze. A Vodafone NGN lefedettsége Közép-Kelet-Európában több mint 6,4 millió háztartásra, vagyis az összes háztartás 39 százalékára terjed majd ki. A régióban egyelőre alacsony a konvergens szolgáltatások elterjedtsége, a Vodafone ebben lehetőséget lát. És van lehetőség a szinergiahatások kiaknázásában is a Vodafone és a Liberty operációk között, például a beszerzés és az informatikai és számlázási rendszerek egyszerűsítésében vagy a hálózati integráció és a befektetések hatékonyságának racionalizálása révén.A felvásárlást az Európai Bizottság vizsgálja, jóváhagyás jövő év közepén várható, a Vodafone szerint nincsenek objektív okai az összefonódás megakadályozására, vagy akár kötelezettségek előírására. A Vodafone és a Liberty (UPC) között nincs jelentős piaci átfedés, előbbi a mobilpiacon erős, utóbbi elsősorban fix szolgáltatásokban tevékenykedik, a Vodafone szerint a felvásárlás egyértelműen pozitív a verseny és a fogyasztók számára. Sem a magyarországi Gazdasági Versenyhivatal, sem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jóváhagyására nincs szükség a tranzakcióhoz.És hogy a magyarországi operációkat hogyan érinti az akvizíció? A két vállalat magyarországi üzleti tevékenységei rendkívül komplementerek, a Vodafone elsősorban a mobilpiacon működik, ahol a UPC nincs jelen, és a UPC aktív olyan fix piacokon, ahol a Vodafone csak korlátozottan van jelen. A felvásárlás után a Vodafone piaci részesedése közel 25 százalék lesz a mobil és közel 24 százalék a vezetékes szélessávban, a TV-piacból pedig 19 százalékos részarányt hasíthat ki. Korábban is tervezte a Vodafone a magyarországi vezetékes piacra való belépést, ennek eddigi eredményei azonban korlátozottak maradtak, a felvásárlással ez a folyamat felgyorsul. Jelenleg a magyar piacon csak a Magyar Telekom az a szolgáltató, amely konvergens szolgáltatásokat tud nyújtani, a Vodafone-UPC deallel erősödik majd a verseny, a Vodafone szerint jelenleg a magyarok 80 százaléka él olyan területeken, ahol elégtelen a vezetékes szélessávú verseny. A tranzakció csökkenti az egy előfizetőre jutó beruházási költségeket, növelni fogja az összevont társaság szabad pénzforgalmát, növelve befektetési képességét, a tranzakció gyorsabb, jobb hálózatokat és konvergens szolgáltatásokat hozhat.A 4G + szolgáltatásokat Budapesten tavaly februárban indította el a Vodafone, azóta egyre több helyen, az ország egyre nagyobb részén tette elérhetővé, így elsősorban a nagyobb városokban és a Balaton körül. A Vodafone arra számít, hogy az 5G szolgáltatások 2020-ban fognak elindulni, addig folyamatosan bővítik és fejlesztik a 4G hálózatokat és a 4G+ szolgáltatásukat, illetve az 5G Koalíció alapító tagjaként dolgoznak a szabályozási rendszer kialakításában. Az 5G területen Magyarországon megkezdik az egyetemekkel (Óbuda, BME) és további partnerekkel való együttműködést. A kormány azt szeretné, ha Magyarország a világ egyik első országává válna, hogy elindítsa az 5G-t, erről is szó esett a mai megbeszélésen, Vittorio Colao szerint Magyarország jó helyzetben van ahhoz, hogy Európa egyik kiemelt 5G országává váljon. A régebbi hálózatok üzemeltetése még évekig folyik, a Vodafone a 2G hálózatait legalább 2025-ig, a 3G hálózatait pedig legalább 2020-ig fenntartja, annak az oka, hogy a 2G hálózatot várhatóan tovább működtetik, az az oka, hogy a 2G hálózat jelenleg támogat néhány IoT-technológiát.Tavaly június közepétől új roaming szabályozás lépett életbe Európában, erre a Vodafone is reagált. Már a szabályozást megelőzően megkezdte több szolgáltatásának az alapcsomagokba történő integrációját, ideértve a roamingot is. A Vodafone-nál úgy látják, hogy a kiesett roaming bevétel jelentős részét kompenzálni fogja a megnövekedett csomagon belüli bevétel, a 2017-es pénzügyi évben a különbözet 150 millió euró volt, míg a 2018-as pénzügyi évben ez 300 millió euró körül alakult. Arra a kérdésre, hogy szükség volt-e a csomagok árának emelésére a roaming bevételek kieséséből eredő veszteségek kompenzálására, a Vodafone vezérigazgatója elmondta, a roamingnak a csomagokba integrálása azzal járt, hogy bizonyos ügyfelek esetében a szolgáltatásokért fizetendő díjat részben eltérő módon határozhatta meg a Vodafone, mindezt ugyanakkor egy olyan tágabb összefüggésben, hogy az ügyfelek magasabb színvonalú hálózatokon keresztül egyre magasabb kereteket és több szolgáltatást vehetnek igénybe.