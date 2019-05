Az Apple-nek is nagyon fájhat az amerikai támadás a Huawei ellen

Egyelőre nem számol azzal a Goldman Sachs, hogy az Apple-lel szemben szankciókat léptetnének életbe Kínában, de az elemzőház az ügyfeleik megkeresései után elkezdett számolni azzal kapcsolatban, mekkora kitettsége van az amerikai cégnek a kínai piacon.Egy ügyfeleknek kiküldött jegyzetben azt írják, hogy az idei évre várt 11,5 dolláros EPS közel 29 százalékát vihetné el, ha betiltanák az Apple termékeit Kínában. A becslés Kínára és Hongkongra vonatkozik, és ebben már az is benne van, hogy ha az eladásokat megtiltanák az Apple-nek, akkor nyilván az értékesítési és marketingköltségek is lecsökkennének.Bár az Apple 2015 óta nem teszi közzé a részletes értékesítési számokat Kínára, a Gartner nevű piackutató cég becslése alapján 39 millió iPhone-t adnak el idén a régióban, ennek 83 százalékát Kínában, 13 százalékát Hongkongban, kevesebb mint 5 százalékát Tajvanban.Az Apple kínai kitettsége természetesen nem csak az ottani eladásokat jelenti, hanem a beszállítói láncot is, főként a végső összeszerelést a Foxconn ottani üzemeiben, aminek a kiesése szintén nagyon fájna az Apple-nek, mivel rövid távon nehezen tudná kiváltani azokat.Bár a Goldman egyelőre nem számol a fent vázolt negatív forgatókönyvvel, az Apple-re vonatkozó célárát már csökkentette, 184 dollárról 178 dollárra (jelenlegi árfolyam 183 dollár), az ajánlás továbbra is semleges.