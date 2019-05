Bosszúra szomjaznak a kínaiak: nem fogjátok megállítani a Huaweit, mi állítjuk meg az Apple-t!

Mi fogjuk megállítani az Apple-t

Mint ismeretes, múlt héten "kereskedelmi feketelistára" helyezte a Trump-kormányzat a Huawei-t, ami elvághatja a vállalatot kulcsfontosságú alkatrészektől, amelyeket amerikai beszállítóitól szerez be. Ráadásul ezt követően a Google bejelentette, hogy egyes együttműködéseket megszüntet a céggel. Egyelőre kapott 90 nap haladékot a Huawei, így legalább nem azonnal kell megoldania ezt a helyzetet.A kínai közösségi média-használók, különösen azok, akik eddig is a helyi márkák rajongói voltak, kiálltak a Huawei mellett, vannak, akik már azt állítják, hogy a jövőben Huawei-termékeket fognak venni az Apple készülékei helyett. A "kínai Twitteren", a Weibón több ilyen posztot is talált a CNBC, van, aki az Apple Watch vásárlásának tervét adja fel és van, aki a telefonját cseréli Huawei-készülékre. Egy másik felhasználó azt mondja, hogy hiú remény, hogy meg fogják állítani a Huawei-t,- mondja.Nem lehet tudni, hogy az Apple-ellenes hangulat mennyire elterjedt most Kínában, de egy, a CNBC által megkérdezett szakértő szerint nem szabad túlságosan komolyan venni az online fenyegetőzéseket. Az IDC elemzője hozzáteszi, hogy érthető, hogy a hazafias érzelmek előretörnek az elmúlt időszak eseményei fényében és előfordulhat, hogy az Apple eladási lesz valamennyi hatása. De sok kínai felhasználó még mindig vágyik az Apple termékeire és a márkanévre.A Riedel Research Group elemzője szerint azonban nem kell sok ahhoz, hogy Peking a maga oldalára állítsa az érzelmeket és egy nyílt bojkottra szólítson fel és egy nem hivatalos "feketelistára" tegye az Apple-t. A Canalys szerint pedig már korábban is volt ilyen, akkor mindössze pár hétig tartott az Apple-ellenes hangulat. Hozzátette, hogy ez az időszak most más lehet. Bár az Apple nagyon tapasztalt, de előfordulhat, hogy ez lesz a legnehezebb korszak, amivel a cég szembenéz és meg kell tennie mindent, hogy kommunikálni tudjon a hűséges fogyasztóival.Kína az Apple bevételeinek 17 százalékát adta a lezárt negyedévben, de a közelmúltban jelentősen csökkent a súlya. Negyedévről negyedévre jelentős bevételcsökkenésről számolt be a társaság, az első negyedévben 21 százalékkal esett vissza a bevétele az egy évvel korábbi szintről. Az erős versenyben, amit a helyi gyártók olcsóbb, de versenyképes termékei generálnak, az Apple kénytelen volt árakat csökkenteni Kínában.Közben a Huawei a második legnagyobb okostelefon-gyártó lett a világban a Samsung után és a célja, hogy a világ legnagyobbja legyen. De ha elvágják az amerikai beszállítóitól, akkor előfordulhat, hogy ezt fel kell adnia. De ahogy a Huawei nagyban támaszkodik az amerikai beszállítóira, úgy az Apple is számos kínai céggel áll kapcsolatban, ha pedig a beszállítói lánc sérül, az az eladásokban is látszódni fog.