Erősödő versenyre készül a Telekom

Mobilpiac

a teljes piavon a Telekom megtartotta a piaci részesedését,

3 éve a Telekom a mobil adat piacon elmaradt attól a piaci részesedéstől, amit a mobil hang piacon elért, mostanra ez az olló bezárult.

Hálózatfejlesztés

A negyedév végén az egymilliomodik elérést is bekapcsolta a Telekom a gigabit képes hálózatára.

Az 5G tender még nem indult el, de még a nyár előtt közzéteszik a tender dokumentációt, és még idén kioszthatják azokat a frekvenciákat, amelyek segítségével 5G szolgáltatást nyújthatnak majd a szolgáltatók.

A frekvenciák idei kiosztása után sem várható látványos változás az 5G-lefedettségben, a frekvenciák az alapot teremtik meg ahhoz, hogy a szolgáltatók elkezdjék kiépíteni 5G-hálózataikat, a fejlődés üteme azonban

egyrészt attól függ, hogy lesznek-e elérhető 5G-képes készülékek a piacon

másrészt komoly beruházásokat is végre kell hajtani a hálózatokon, vannak 5G pilot projektek, de nem megy gyorsan a teljes hálózat átállítása 5G-re.

Eszközértékesítés

Cash flow

Bővülő bevételek

az ICT piacon erőteljesebb lassulásra számított a Telekom, és bár volt lassulás, de nem olyan mértékű, mint amire a vállalat menedzsmentje számított

az exportértékesítés is segített abban, hogy a Telekom bevételei növekedni tudtak.

4iG

Van egy új, erős szereplő a rendszerintegrációs piacon, de a Telekom felveszi a kesztyűt.

A verseny erősödése mellett azzal is számol a Telekom vezetése, hogy az ICT piac növekedése lassabb lesz, mint ami az elmúlt időszakban jellemző volt, és a piacon belül a Telekom piaci részesedése is alacsonyabb lesz, mint korábban.

Látható, hogy melyek azok a tenderek, ahol a 4iG jól szerepel, egyelőre azonban nehéz eldönteni, hogy melyik az a tender, amelyen a versenytárs nyert, és a Telekom is sikeres lehetett volna.

Valamilyen mértékű piaci részesedés csökkenéssel számol a Telekom a közbeszerzési tendereknél.

Digi

A Telekom azzal számol, hogy lépésről-lépésre elindulnak a Digi mobilszolgáltatásai, egyelőre azonban nehezen látható, hogy a Digi mobilhálózata milyen minőséget, milyen lefedettséget nyújt.

Egyelőre egy mobilpiaci ajánlatról lehet tudni a Diginél, az ajánlatot azonban nehéz értelmezni, nem egyértelmű, hogy minden ügyfél számára is kinyitják-e ezt az ajánlatot, vagy csak azok számára, akik már korábban is igénybe vettek hasonló szolgáltatást.

Egy integrált csomagról is lehet hallani a Diginél, de ott nem egyértelmű, hogy milyen minőséget nyújt, milyen lefedettség és milyen árazás mellett.

Ha elindul a Digi mobilszolgáltatása, akkor érdemes majd arról beszélni, mennyire jól látta előre a Telekom vezetése a Digi mobilpiaci megjelenésének várható hatásait.

Az új szereplő megjelenése bizonyára élénkíteni fogja a versenyt, a nyitott kérdésekkel kapcsolatban a második negyedév után valószínűleg már bölcsebbek leszünk.

Közel 3 év kimaradás után újra publikál mobilpiaci jelentést az NMHH, az elmúlt 3 évben a Telekom szempontjából 2 fontos dolog történt:Nagyon erős volt az eszközértékesítés az első negyedévben, ehhez azonban érdemes hozzátenni, hogy a Magyar Telekom harmadik feles külföldi eszközértékesítést is végez, vagyis egyfajta közvetítői szerepet is játszik a Telekom, ez a tevékenység az első negyedévben közel 2 milliárd forintos többletbevételt jelentett. A Telekom a nagy volumenek miatt kedvező feltételekkel tud megállapodni a készülékgyártókkal, ennek a hazai piacon is van hozzáadott értéke.A készpénztermelő képesség rosszul alakult eddig idén, ez azonban részben egy frekvenciahosszabbításnak tudható be. Amit a menedzsment 2019-re célként tűzött ki készpénztermelő képességben, továbbra is tartható.A bevételek növekedése lassult, de továbbra is bővüIt a Telekom bevétele a Rendszerintegráció/IT szegmensben. Egyrészt azért alakultak valamivel a várakozások felett a bevételek, mert