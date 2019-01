Folytatódik a Telekom-rali

Tavaly novemberben nagyot ugrott felfelé a Magyar Telekom árfolyama, az emelkedést az a pletyka indította, hogy a Deutsche Telekom ajánlatot kapott a Magyar Telekomban meglévő 59 százalékos részesedésére, valaki állítólag 2 milliárd eurót kínált a tulajdonrészért. A pletyka felkeltette a befektetők érdeklődését, a 2017 eleje óta lejtmenetben haladó Telekom-árfolyam fordult, egy hónap alatt több mint 17 százalékot emelkedett.Most pedig úgy tűnik, tovább folytatódik a rali. Hogy miért pont most indul tovább? Technikai szempontból fontos szintről emelkedik most az árfolyam, a 435 forint körüli árfolyamzóna már többször szolgált támaszként és ellenállásként.

EV/EBITDA alapon még mindig kifejezetten olcsó a Magyar Telekom, a 4-es szorzó a szektorban alacsonynak számít, igaz, ebben az is benne van, hogy az elemzők nem számítanak érdemi EBITDA-bővülésre a következő években.

Az árfolyam emelkedését az is segíti, hogy az egyfajta alternatívaként szolgáló hosszú magyar állampapírok hozama az elmúlt hetekben jellemzően csökkent, így az osztalékhozam-prémium újra 3 százalék közelébe emelkedett.

Ráadásul az elmúlt hetekben az elemzői célárak átlaga is emelkedett valamelyest, így a célárak átlaga már közel 10 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

És hogy milyen szintekre érdemes most figyelni? A nem is olyan távoli, 460 forint körüli szint ellenállás és támasz is volt már, ráadásul a 2017 februári csúcsra és a tavaly októberi mélypontra húzott Fibonacci fontos szintje is ott húzódik, afelett pedig a 472 forint körüli szint lehet érdekes.