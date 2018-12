Frekvenciát hosszabbított a Vodafone is

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2027. június 23-ig meghosszabbította a Vodafone frekvenciahasználati jogosultságát a 3G hang és adatszolgáltatást biztosító 2100 megahertzes (MHz) frekvenciasávban. A távközlési szolgáltató szerdai közleménye szerint a jogosultság meghosszabbításának egyszeri díja 11 milliárd forint. A sávdíj havi mértéke jelenleg 56,25 millió forint.A Vodafone Magyarország a jelenleg 3G-s hang és adatszolgáltatásra használt 2100 MHz-es frekvencia tartományban már megkezdte a 4G-s szolgáltatás nyújtását is, a jövőben pedig a tartomány akár 5G-s szolgáltatásra is alkalmas lehet. A Vodafone Magyarország elkötelezett a magyarországi telekommunikációs infrastruktúra, így a mobil és vezetékes hálózatok fejlesztése mellett - írták.A társaság célja, hogy a UPC Magyarország korábban bejelentett, az Európai Bizottság versenyhatósági jóváhagyását váró felvásárlásával olyan szolgáltatóvá váljon, amely országszerte képes mobil és vezetékes szélessávú, valamint televíziós szolgáltatásokat is nyújtatni.Tegnap itt számoltunk be arról, hogy frekvenciahasználati jogosultságot hosszabbított a Magyar Telekom, az egyszeri díj ott 11 milliárd forint.