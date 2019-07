Hamarosan nálunk is indul az 5G

Elkezdődött

Mi az az 5G?

Az 5G, vagyis az ötödik generációs technológia megoldásai olyan új alkalmazások elterjedését támogatják, amelyek olyan - a jelenlegi technológiákkal egyszerre nem teljesíthető - képességeket várnak el a hálózatoktól, mint a nagyságrendekkel több eszköz kiszolgálása nagyon alacsony késleltetéssel és sokkal magasabb adatátviteli sebességgel, mindezt az eddigieknél megbízhatóbb és biztonságosabb környezetben. Ezek teszik lehetővé a jövőben az önvezető autók, a távműtétek vagy a szenzorok tömegeinek használatát is.

Blokkok

a 694-790 MHz frekvenciasáv (700 MHz-es frekvenciasáv),

az 1920-1980/2110-2170 MHz frekvenciasáv (2100 MHz-es frekvenciasáv),

a 2500-2690 MHz frekvenciasáv (2600 MHz-es frekvenciasáv)

és a 3400-3800 MHz frekvenciasáv (3600 MHz-es frekvenciasáv)

A piaci szereplők észrevételeit is figyelembe véve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) július 18-án véglegesítette az 5G-hálózatok kiépítéséhez szükséges frekvenciák árverésének részleteit tartalmazó dokumentációt. A szolgáltatók augusztus 8-án jelentkezhetnek az árverésre.A július 3-án megrendezett szakmai konzultáción elhangzott és az azután írásban eljuttatott kérdések, észrevételek feldolgozása után a hatóság több ponton is módosította a 700 MHz-es, a 2100 MHz-es, a 2600 MHz-es és a 3600 MHz-es frekvenciasávokban tervezett értékesítés folyamatát rögzítő dokumentumot, amelynek július 18-ai közzétételével hivatalból megindult az árverési eljárás. A szolgáltatók a dokumentáció tervezetében foglaltakhoz képest egy nappal később, augusztus 8-án nyújthatják be jelentkezésüket az NMHH-nál. Az árverési nyilvántartásba vett résztvevők listáját az NMHH várhatóan szeptember elején, a nyilvántartásba vétel napján teszi közzé honlapján.A jelentkezők szeptember 23. és október 11. között frekvenciasávonként négy külön naptári napon licitálhatnak majd a következő sorrendben: először a 2600 MHz-es, majd a 3600 MHz-es, azután a 700 MHz-es és végül a 2100 MHz-es frekvenciasáv blokkjaira lehet licitálni. A résztvevők számára az NMHH ezt megelőzően próbaárverést is tart. A hatóság az árverési eljárást lezáró döntését a tervek szerint október közepén hozza nyilvánosságra.A 700 MHz-es, a 2100 MHz-es, a 2600 MHz-es és a 3600 MHz-es frekvenciasávok blokkjainak 15 évre szóló, egyszer 5 évvel hosszabbítható értékesítésével a hírközlési hatóság fő célja, hogy a hazai mobilhálózatok és különösen azok használói kiaknázhassák a technológiai fejlődést, és ezzel az NMHH hozzájáruljon a magyar gazdasági potenciál növeléséhez.A távközlési szolgáltatók az alábbi frekvenciasávokban licitálhatnak:

A 700 MHz-es frekvenciasávban egy résztvevő legfeljebb 2 darab értékesítési egység, azaz 20 MHz frekvenciahasználati jogosultságát, jogát szerezheti meg,

a 2100 MHz-es frekvenciasávban egy résztvevő legfeljebb 3 (három) darab értékesítési egység, azaz 30 MHz frekvenciahasználati jogosultságát, jogát szerezheti meg,

a 2600 MHz-es frekvenciasávban egy résztvevő legfeljebb 1 darab értékesítési egység, azaz 15MHz frekvenciahasználati jogosultságát, jogát szerezheti meg,

a 3600 MHz-es frekvenciasávban az árverési eljárás megindítása időpontjában frekvenciahasználati joggal, jogosultsággal nem rendelkező résztvevő legfeljebb 14 (tizennégy) darab értékesítési egység, azaz 140 MHz frekvenciahasználati jogosultságát, jogát szerezheti meg.

A frekvenciák nem lesznek olcsók, minden frekvenciasávban milliárdos költség lesz majd blokkokat szerezni.