Indul az 5G Németországban

Deutsche Telekom: 13 blokk, 2,17 milliárd euró

Vodafone: 12 blokk, 1,88 milliárd euró

Telefónica: 9 blokk, 1,42 milliárd euró

Drillisch: 9 blokk, 1,07 milliárd euró

A Vodafone Düsseldorfban, Kölnben és Dortmundban, és még néhány kisebb településen összesen 25 ötödik generációs mobil átjátszó állomást helyezett üzembe, augusztusra pedig az 5G cellák számát ötvenre emeli.A mobilszolgáltató lakossági ügyfelei szerdától vehetik igénybe az adatátviteli sebességben a jelenleg használatos negyedik generációsnak a többszörösét nyújtó ötödik generációs mobil szolgáltatást.A szolgáltatás díja a meglévő szolgáltatási szerződésben foglalt díj felett még öt euró. Az 5G szolgáltatás igénybevételéhez a technológia alkalmazására felkészített okostelefon modellek szükségesek. A Vodafone kínálatában Samsung és Huawei 5G-technológiás okostelefonok szerepelnek.A Vodafone németországi versenytársai, a Deutsche Telekom és a Telefónica később indítják el kereskedelmi célú 5G mobilszolgáltatásukat. A Deutsche Telekom már jelezte, hogy "az elkövetkező hetekben" kezdi meg a szolgáltatást, a Telefónica viszont még nem tett bejelentést az 5G-szolgáltatás bevezetéséről. Június közepén számoltunk be arról , hogy véget ért a nagy licit a részben 5G-hálózatokhoz is szükséges frekvenciákért Németországban, 12 heti csata után az előzetesen vártnál jóval magasabb összeget, közel 6,6 milliárd eurót fizetett az aukción résztvevő 4 távközlési cég. A németországi frekvenciaaukció tapasztalatai a magyar szolgáltatóknak is érdekesek, hiszen Németországhoz hasonlóan nálunk is három nagy szolgáltató mellé lép be egy negyedik, részben az agresszív új szereplő miatt szállhat el nálunk is a frekvenciablokkok ára a hamarosan kezdődő frekvenciaaukción.A németországi frekvenciaaukción egyébként a legtöbbet a Deutsche Telekom költötte, a legnagyobb meglepetést azonban a United Internet leányvállalata, a Drillisch okozta, ugyanis lényegesen többet költött, és jóval több frekvenciát szerzett, mint amire előzetesen számítani lehetett: