Jóval többet mobilozunk külföldön a roamingdíjak eltörlése óta

A Telenor emlékeztet: 2017 júliustól EU-n belül alapesetben - néhány kivételtől eltekintve - a belföldivel megegyező feltételekkel számítják a mobiltarifákat. Míg korábban a hanghívások tették ki a roamingforgalom nagy részét, mára a külföldi adatforgalom is dinamikusan nő. Tavaly az EU 27 országában havonta átlagosan 1562 gigabájt adatot forgalmaztak a Telenor Magyarország ügyfelei, akik Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban, és Horvátországban adatroamingoltak a legtöbbet.A Magyar Telekom arról tájékoztatott, hogy a külföldi telefonhasználat mind hang-, mind adatforgalomban emelkedett. Idén az első fél évben több mint másfélszer annyit telefonálnak roaming helyzetben az ügyfelek, mint 2017-ben, a roaming adatforgalom pedig a többszörösére nőtt ugyanebben az időszakban. A roaming hang, SMS és adatforgalom is emelkedik a nyári hónapokban, de ezek közül is az adatforgalom nő a legnagyobb mértékben.A Telekom ügyfelei a legnagyobb forgalmat a Magyarországgal szomszédos országokban, illetve Németországban, Franciaországban és Angliában bonyolítják. Az egész évet vizsgálva Németországban a legnagyobb a roaming adatforgalom és a roaming hangforgalom, a roaming SMS-forgalom viszont télen Ausztriában, nyáron pedig Horvátországban a legnagyobb.A Vodafone közölte, hogy a nyári hónapokban rendszeresen nő a roaming környezetben lebonyolított hívások száma és az adatforgalom is. Idén az adatforgalom növekedése júniusban meghaladta a hasonló időszakban megszokott mértéket, ami részben az új, EU területén érvényes roaming szabályozás tudatosodásának, részben a tarifacsomagokban foglalt adatmennyiség növekedésének tudható be. A Vodafone feltöltőkártyás ügyfeleinek sem kell külön roamingdíjat fizetniük az EU-n belül, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban, Monacóban és Törökországban.A Vodafone ügyfelei az elmúlt egy évben Ausztriában, Németországban, Szlovákiában, Romániában és Horvátországban használták legtöbbet a telefonjukat.