Kábeleken múlik, lesz-e digitális robbanás Magyarországon

A pénzintézetek digitális transzformációjáról is szó lesz a Portfolio május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. A jelentkezést megnyitottuk! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Önvezető autók, 5G, szupergyors internet és e-közigazgatás - mindez már nem is annyira távoli jövő, hiszen Magyarországon is megkezdődtek a hálózatfejlesztések, Berlinben pedig néhány hónapja már egy kereskedelmi hálózaton létrehozták Európa legelső 5G-s kapcsolatát is. Az idei év végére akár minden magyar háztartásba eljuthat a 30 Mb/s sebességű internet, és a közintézmények digitalizációja is kezdetét veszi azzal, hogy az állami intézményeket - kórházakat, iskolákat stb. - rákötik a Nemzeti Gerinchálózatra., amely minimális késleltetés mellett képes lesz egy időben biztosítani a kommunikációt akár több millió eszközzel - önvezető autók, okos hűtők és smart tévék tömegeivel. Az 5G-től ugyan még évekre vagyunk, de a szakemberek szerint, ha a kormányzati hátszéllel és uniós támogatással megspékeltmegvalósul, azaz, minden háztartásba eljut a legalább 30 Mb/s sebességű internet, Magyarországnak nemzetközi összevetésben is nagyon jó minőségű hálózata lesz. Jobb mint Németország egyes részein.A siker azonban vékony drótokon függ, a hálózatfejlesztéshez ugyanis elsősorban vezetékekre van szükség, mert komoly mennyiségű adatforgalom továbbra is csak kábeleken lehetséges.Csak a Szupergyors Internet Program keretében 60 ezer kilométernyi kábellel hálózzák be az országot, az e-közigazgatás kiépítése, valamint a 2020-as évek elejére várható ötödik generációs hálózatok fejlesztése, évente további 20 ezer kilométernyi új kábel fektetését vetítik előre. A SZIP-hez hasonló volumenű fejlesztések ráadásul nemcsak nálunk, hanem a környező országokban, például Németországban, Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában is gőzerővel zajlanak. Mondhatjuk azt is, hogy a digitális kor "vasérce" a következő években az optikai kábel lesz, ami gyorsan képes továbbítani a hatalmas mennyiségű adatot, vagy összekötni azt a rendkívül sűrű, több ezer egységből álló bázisállomás-hálózatot, amely az 5G - és majd az önvezető autók - működtetéséhez szükséges.

Jelenleg a kontinensen Lengyelországban, Csehországban, Romániában, Olaszországban, Görögországban, Franciaországban és Dániában foglalkoznak optikai kábelek gyártásával, a legnagyobb kapacitás a lengyel, évi maximum 35-40 ezer kilométernyi kábellel

Az elmúlt években ugyanis alig voltak beruházások, most viszont hirtelen hatalmas lett a lendület egész Európában.- ismerteti a helyzetet Rentkó András. A hazai fejlesztések egyik vezető beszállítója, a Pannoncom-Kábel vezérigazgatója szerint világosan látszik, hogy az európai gyártási kapacitás nem lesz elegendő az igények kiszolgálására: "az optikai kábelek szállítási határideje már az elmúlt években is folyamatosan nőtt, hamarosan elérheti a 16-22 hetet is, de volt olyan partnerünk, aki azt javasolta, hogy egy évre előre tervezzük a készleteinket. A hosszú szállítási idő nemcsak költségeket növelheti meg, hanem munkaszervezés szempontjából is akut probléma lesz. Ez már ágazatstratégiai döntést igényel".

A Pannoncom-Kábel vezérigazgatója.

Lehetne más forrás után is nézni, augyanis nagy volumenben gyártanak optikai kábeleket, de a kínai és indiai termékekért nem rajonganak a hazai szakemberek. Nemcsak azért, mert a szállítási idő még hosszabb lenne - az optikai kábelek repülőn nem szállíthatóak - hanem elsősorban azért, mert, ami hosszú távon jelentősen megnövelheti a hálózatüzemeltetési és karbantartási költségeket., amely kiszolgálná magyarországi igényeket, amelyek csak a SZIP-kapcsán megközelítik a 25 milliárd forintot - véli Rentkó András. A vezérigazgató szerint éves szinten 50-70 ezer kilométernyi optikai kábelt előállító gyár már exportra (például a horvát, a szerb és több környező ország piacaira) is termelhetne, de mindenekelőtt biztosíthatná, hogy a következő években a hálózatfejlesztések - évi 6-10 milliárdos kábeligénnyel - zökkenőmentesen haladhassanak Magyarországon.