Már a régióban tervez a 4iG, több forrásból jöhet a pénz a nagy felvásárláshoz

4iG

Magyar Telekom

A T-Systems rendkívül fontos platformot jelent számunkra a magyarországi és régiós növekedési terveink megvalósításához. A társaság sikeres akvizíciójával a 4iG és a T-Systems a teljes infokommunikációs spektrumot lefedő piacvezető szolgáltató csoport lesz a maga 2000 dolgozójával. A tranzakcióval a 4iG Csoport egyedülálló és megkerülhetetlen tudás- és kompetenciabázissá válhat Magyarországon, és a közszféra mellett a legnagyobb hazai- és külföldi multinacionális vállalatokat tudhatjuk majd ügyfeleink között. Nagyon fontos számunkra a Magyar Telekommal tervezett partnerség is, amellyel egy új területen, a telekommunikációs szolgáltatások piacán is megvetjük a lábunkat.Olyan vegyes finanszírozási megoldásokban gondolkozunk, amely a vállalat számára egészséges tőkeszerkezetet biztosít az akvizíciót követően. Saját forrásaink felhasználása mellett, többféle konstrukció kialakításán is dolgozunk. Ebben bankhitel, kötvénykibocsátás, illetve intézményi befektetők bevonása is beleérthető. Korai erre a kérdésre jelen a szakaszban végleges választ adni.Meghatározó szerepet vállalunk Magyarország digitalizációjában, ezért célkitűzésünk, hogy 3-5 éven belül minden magyar háztartásba elvigyük a Gigabit-képes hálózatot, és hogy a lehető leghatékonyabban vágjunk bele az 5G fejlesztésekbe, illetve az ehhez szükséges frekvenciavásárlásokba. Emellett arra koncentrálunk, hogy új standard, digitális termékeket fejlesszünk és piacosítsunk, hogy hatékony és versenyképes, piacvezető vállalat maradhassunk. Mindezek érdekében a közeljövőben jelentősen növeljük a fejlesztésre szánt keretünket.A Magyar Telekom hagyományos távközlési piaca a következő időszakban radikálisan átalakul: új, integrált versenytársak jelennek meg, és az 5G frekvenciatender is hatással lesz a hazai piacra. Erre készülve döntött úgy a vállalat, hogy a jövőben elsősorban a távközlési szolgáltatásokra és a standard digitális termékek piacosítására összpontosít, tovább fejleszti Gigabit-képes hálózatát, és tovább erősíti pozícióit az integrált kommunikációs piacon annak érdekében, hogy lakossági-, valamint vállalati ügyfelei mindig a legjobb minőségű, integrált szolgáltatásokat kapják. A Magyar Telekom év elején elkezdett szervezeti transzformációjával, az agilis működésre való átállással egyik törekvésünk, hogy tovább erősítsük IT kompetenciáinkat, de ennek elsődleges célja inkább a lakossági digitális csatornáink és megoldásaink további fejlesztése.