Mi lesz a Telekom osztalékával?

A bevételeken belül összetételváltozás várható, kifutnak nagy értékű, alacsony marzsú IT-projektek, például hardverbeszerzési projektek. Itt a menedzsment inkább óvatos, elképzelhető, hogy a stagnálás előrejelzésével alulértékelik a tényleges folyamatokat, de ezeknek a bevételeknek a hatása az EBITDA-ra, szabad cash flowra egyébként is kisebb.A készülékértékesítésben nagyon erős felfutás volt látható az elmúlt években, ez nem fenntartható, az ügyfelek 24 hónapra szerződnek le, folyamatos, magas volumenű készüléklecserélés nem várható, ráadásul a nemzetközi folyamatok, például a nagy mobilgyártók értékesítései is azt mutatják, hogy a készülékértékesítésben már visszaesés látszik. Ezen felül tavaly egyszeri tételként harmadik piacra történő viszontértékesítés történt, ennek a hatása kiesik. A pozitív olvasata a készülékértékesítés visszaesésének az, hogy a bevételeken belül a magasabb fedezettartalmú bevételek aránya növekedni fog.Egyrészt karcsúsítja a Telekom a tevékenységét azokon a területeken, például a háttérműködésben, amelyek adott esetben kivehetők a működésből, anélkül, hogy a szolgáltatás minősége csökkenjen. Jelentős megtakarítás érhető el azzal is, hogy a hálózatfejlesztés eredményeképpen a korábbi rézhálózat lezárható, megszüntethető a párhuzamos hálózatüzemeltetés.A legfontosabb feltétel az, hogy történik-e a távközlési piac egészére nézve olyan fontos negatív változás, amely érdemben befolyásolhatja a vállalat működését. Itt nem a Digi belépésére vagy a Vodafone-UPC-egyesülésére kell gondolni, hiszen ezzel számol az előrejelzésében a Telekom menedzsmentje. A Magyar Telekom az osztalékpolitikát a korábi formában nem folytatja, többek között az új IFRS-szabályok bonyolítják meg a korábbi, 30-40 százalékos adósságrátához igazított osztalékfizetést, ezért a Telekom mostantól évente ad osztalékkitekintést, ennek keretében adtak osztalékvárakozást 2020-ra.Az új frekvenciák költsége egyelőre még nem ismert, de a következő évek eredményére hatni fog, ezzel is számolt a menedzsment, amikor részvényenként 27 forintos osztalékot jelzett előre a 2019-es eredmény után.Az osztalékfizetés nem közvetlenül a szabad cash flow alakulásához van kötve.