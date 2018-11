Most lesz csak igazán izgalmas a Magyar Telekomnál!

Múlt hét elején indult a nagy rali a Magyar Telekomban, a tetszhalott magyar blue chip (az még egyáltalán?) árfolyama néhány nap alatt több mint 10 százalékot emelkedett, tegnap pedig idén május óta nem látott szintre ugrott.

Erős eredményeket szállított az elmúlt negyedévekben a Magyar Telekom, a magyarországi lakossági fogyasztás bővülésével a vezetékes és a mobil szegmensen belül is több részszegmensben (mobil adat, vezetékes szélessáv, TV-bevételek stb.) nőttek a bevételek, megugrott a készülékértékesítés, és dőlnek az állami megrendelések.

A rendszerintegráció/IT szegmens lassan az egyik legfontosabb bevételi forrása a Telekomnak (nem tudni, meddig, erről részletesebben a kockázatoknál), idén már a bevételek 16 százalékát adta, és a csoportszintű bevételnövekedés egyre nagyobb hányada is ezzel a szegmenssel magyarázható. Itt elsősorban a közszférának teljesített megrendelések dominálnak, a teljes képhez hozzá tartozik, hogy az infrastrukturális projektek nagyértékűek, de nyereséghányaduk alacsony.

A Telekom ráfeküdt a készülékértékesítésre, okostelefonok, TV-k és egyéb eszközök eladásából származott idén a csoport bevételeinek 15 százaléka. Bár a készülékértékesítés és főként az ahhoz nyújtott kedvezmények, finanszírozás magas költségekkel is jár, de összességében megtolja a bevételeket és segít az ügyféllemorzsolódás csökkentésében is.

A macedón leánycégnél trendforduló történt az elmúlt negyedévekben, az elmúlt évek csökkenő trendje után több szegmensben nőttek a bevételek.

A Telekom többek között azzal, hogy a lehetségesnél alacsonyabb osztalékot fizet, szépen csökkentette az eladósodottságot (a nettó adósságráta a 2015 eleji 46 százalékról mostanra 33,8 százalékra csökkent), még úgy is, hogy közben komoly beruházási programot hajt végre, vagyis felkészült egy esetlegesen nehezebb időszakra (erősebb verseny, frekvenciavásárlások stb.)

A Vodafone-UPC és a Digi-Invitel deal, a Digi várható mobilpiaci belépése, a Telenor új tulajdonosának hatékonyságjavító tervei vagy a Mészáros-csoport távközlési/IT ambíciói mind abba az irányba mutatnak, hogy a hazai telkó piacon egyre erősebb lesz a verseny.

A folyamatosan zajló mobil- és vezetékes hálózatfejlesztés és a következő frekvenciavásárlások magas költségei (részben erre tartalékolhat a cég, amikor a potenciálisnál kisebb osztalékot fizet) nyomás alatt tarthatják a profitabolitást.

A bérinfláció kifejezetten erős a telekom/IT szektorban, és bár a Magyar Telekomnál folyamatos a létszámcsökkentés, a bérköltségeket érdemben nem sikerült lefaragni (részben a végkielégítési költségek miatt), a személyi jellegű kiadások nyomás alatt tarthatják a cégcsoport profitabilitását.

Bár most jól fekszik a Magyar Telekom a magyar államnál, sorra érkeznek a megrendelések, a rendszerintegráció/IT szegmens növekedését nagyrészt a közszféra számára teljesített megrendelések, szoftver- és hardverprojektek adják, azt nem tudni, meddig tart ez így.

A ralit egy pletyka indította, a piacon ugyanis elkezdett terjedni a hír, hogy a Deutsche Telekom ajánlatot kapott a Magyar Telekomban meglévő 59,21 százalékos részesedésére, állítólag 2 milliárd eurót adna valaki a többségi tulajdonrészért. A pletykát azóta senki nem erősítette meg, és újabb hírek sem érkeztek ezzel kapcsolatban, de a Telekom árfolyama mégis egyre magasabbra kúszik.Bár a Deutsche Telekomnak tett ajánlatról szóló pletyka volt az, ami kimozdította az árfolyamot a hónapok óta tartó csökkenő trendből, azért bőven vannak pozitívumok a cégnél, amik szintén felfelé hajthatják az árfolyamot:Persze több kockázat is van a Telekom-papírokkal kapcsolatban:A Magyar Telekom részvényei egyébként a 10+ százalékos gyors rali után sem drágák, a 4-es EV/EBITDA szorzón a Telekom részvénye az egyik legalacsonyabb szorzón forgó papír az európai távközlési cégek részvényei között. Igaz, nem véletlenül, az elemzők nem várnak érdemi profitbővülést a következő években.

Részvényenként 25 forint osztalékkal a rali után már nem bőven 6 százalék feletti, de még így is 5,6 százalékos osztalékhozamot nyújtanak a Telekom részvényei.

Bár a hosszú magyar állampapírhozamok is csökkentek az elmúlt napokban, a Telekom részvényárfolyamának emelkedésével a vállalat részvényei által nyújtott osztalékhozam nagyobb mértékben csökkent, így most 2,4 százalékponttal magasabb osztalékhozamot nyújtanak a Telekom részvényei, mint amekkora hozamot a 10 éves magyar állampapírok.

Miközben az elemzői célárak átlaga lefelé csorgott, a Telekom árfolyama látványosan emelkedett, a célárak átlaga már csak 8 százalékkal magasabb, mint a Telekom árfolyama.

A legizgalmasabb kérdés az az, hogy egy ilyen gyors rali után tud-e még feljebb emelkedni a Telekom árfolyama. A grafikonon jól látszik, hogy május közepén a részvényenként 25 forintos osztalék kifizetésével nagy rés keletkezett, az elmúlt napok ralijával gyakorlatilag az került betöltésre. Ilyen helyzetekben, főleg ilyen meredek emelkedés után jellemzően megpihen az árfolyam, főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a napi grafikonon masszívan túlvetté vált a Magyar Telekom.Igazán jó beszállót a 430 forint körüli szint jelentene, ott húzódik a májusi gap alja, ráadásul a múltban több alkalommal, 2015-ben és 2016-ban is támaszként és ellenállásként szolgált ez a zóna. Felfelé az emelkedésnek elsőként a 460 forint körüli szint szabhat gátat, a múltban ez a szint is többször támasz és ellenállás is volt már, ráadásul ott húzódik a 2017 eleji csúcsra és az idei mélypontra húzott Fibonacci 50 százalékos szintje.