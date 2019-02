Munkaerőhiányra megoldás a mesterséges intelligencia? Így csinálják a Vodafone-nál

Annyira azért nem dolgoztam más területen, 10 évet töltöttem az IBM-nél, az utolsó két évben egy ezer fős szolgáltatóközpont vezetőjeként. Közvetlenül a Vodafone előtt pedig négy évig nagy transzformációs programokat vittem a McKinsey & Company tanácsadó cégnél. Sokmindent, amit ezekben a pozíciókban tanultam, használok a mostani munkakörömben: ilyen például az értékesítést támogató és kiszolgáló területek operatív vezetése, szervezetfejlesztés, vagy digitális transzformáció lebonyolítása.Kicsi piac vagyunk, az igaz, viszont kiemelt, különösen fontos mutatók mentén vezetünk az európai országok között, ezért is jó a megítélésünk a csoporton belül - az ügyfél-elégedettség terén az első helyen áll Magyarország a Vodafone Csoportban lakossági üzlethálózati, ügyfélszolgálati, sőt, mára már digitális csatornában is - és számos olyan példa van, amikor mi osztjuk meg a tapasztalatainkat másokkal, és abból tanul a többi ország. Egy ilyen példa a mesterséges intelligenciára épülő ügyfélszolgálati rendszerünk, amivel azt érjük el, hogy ügyfeleink hívásai a legalkalmasabb elérhető ügyintézőhöz kerüljenek. Ezt a megoldást miskolci kollégáink mutatták be a többi országnak.

Miskolci Katalin Fotó: Pictorial Collective/Portfolio

Szeretnénk platformszinten fejlesztéseket véghezvinni a csoporton belül. Ha ugyanaz a technológiai környezet működik mindenhol, akkor az a megoldás, amit egy országra vagy a Csoportra kifejlesztettünk, alkalmazható lesz a többire is. Ugyanakkor szabad kezünk van abban, hogy az országon belül milyen innovációkat vezetünk be, miket próbálunk ki.A technológiákat tekintve van olyan is, amit külföldön már használnak, Magyarországon még nem. Az Egyesült Királyságban például a Vodafone vevőszolgálatainál már van egy "munkatársunk",, a chatbot. Ez a legfrissebb mesterséges intelligencia technológián alapul, és olyan társalgási élményt kínál ügyfeleinknek, amelynek révén közvetlenül megoldhatják a problémáikat, de ha szükséges, képes zökkenőmentesen átadni a problémát egy valóságos embernek. A chatbot azonnali és releváns segítséget nyújt az ügyfelek problémáinak több mint 70 százalékára, és folyamatosan új készségeket és információkat tanul, lehetővé téve számunkra, hogy kiváló ügyfélélményt biztosítsunk.Jelenleg néhány miskolci kollégánk vesz részt TOBi magyarországi bevezetésének az előkészítésében. Most még abban a fázisban tartunk, hogy tanítjuk a rendszert, ez pedig egy hosszú folyamat.Kollégáink Miskolcon lelkesen vesznek részt automatizálási és egyéb innovációs projektekben. Számukra ezek a kevésbé kedvelt repetitív, unalmas munkalépések kiváltását segíthetik. Az automatizálást és a mesterséges intelligenciát nem arra szeretnénk használni, hogy teljes munkaköröket helyettesítsünk vele, hanem inkább feladattípusokat szeretnénk kiváltani. Olyan feladatokat, amiket egy egyszerű robot vagy egy intelligens gép is el tud látni, ezáltal a munkavállalóinkat tovább képezhetjük magasabb hozzáadott értékű feladatok elvégzésére. Vagyis emberi munkaerőre számítunk a jövőben is.Igen, sokan például a számlájukkal kapcsolatban telefonálnak, de gyakori, hogy kiegészítő mobilnet adatot szeretnének vásárolni. A számlabefizetést és az adatkeret-bővítést okostelefonos alkalmazásunkon keresztül is meg tudják tenni, mégis, sokan inkább az ügyfélszolgálat segítségét kérik. Ez is jól mutatja, hogy az ügyfeleink egy részének ma még igénye van a személyes kiszolgálásra, vagy nem kellőképpen tájékozott a digitális csatornáinkon már elérhető szolgáltatásokról. Ezért az ügyfélélményt is szem előtt tartva próbáljuk a digitális csatornákra terelni az ügyfeleinket. Vállalatunk stratégiájában központi helyet foglal el az ügyfélélmény biztosítása. Ennek egyik legfontosabb elemei az ügyfélkapcsolati pontok, legyen az a lakossági üzlethálózatunk, az online vagy telefonos ügyfélszolgálatunk, illetve a digitális csatornáink. Kiemelt célunk, hogy idővel eljussunk arra a pontra, amikor már a mobil alkalmazással és az online ügyintézés lehetőségével szolgáljuk ki leginkább az ügyfeleinket.Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is egyre csökkenő munkanélküliségi ráta tapasztalható, a munkavállalók könnyebben el tudnak helyezkedni, mint pár évvel ezelőtt, így az élesedő versenyhelyzetben nálunk is egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a munkaerő bevonzására és megtartására. Fontos, hogy a Vodafone brand erős maradjon a térségben, vonzó legyen a fiatalok számára is.

Miskolci Katalin Fotó: Pictorial Collective/Portfolio

Van egy gyakornoki programunk, ami 6 hónapon keresztül heti 20 órában részmunkaidős elfoglaltságot biztosít az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok számára. A másik, friss diplomások számára kidolgozott kétéves program alatt a résztvevők a vállalat különböző területein próbálhatják ki magukat.A Miskolci Regionális Ügyfélszolgálati Központba folyamatosan keresünk új embereket, minden új kollégánknak egy strukturált képzésekből álló betanulási időszakot biztosítunk, és a munkába állást követően mentorok segítik a munkájukat. Fontos a dolgozók megtartása is, van sportnap és irodai masszázs, a tehetséges dolgozókra pedig kiemelten figyelünk: Miskolcon indult egy vezetői utánpótlás program, amelyben jelenleg 11 kolléga vesz részt. Ők a motorjai a legizgalmasabb transzformációs és innovációs projektjeinknek is.Az értékesítési csatornáinkon belül a lakossági üzlethálózat még mindig dominánsan viszi az értékesítési volument. A decemberi időszak tavaly is rekord volt, felülmúlt minden korábbi évet, és volt olyan üzlet, amely már december 15-ére teljesítette a hónapra tervezett célját.Igazi kihívás az üzlethálózat fejlesztése, a hálózatban dolgozó kollégák folyamatos motiválása, továbbképzése, hogy leginkább igazodjunk vállalati stratégiánkhoz ezen a csatornán is. Az üzletek helyszíne, méretezése, fejlesztése fontos döntés, és ehhez komoly analitikai modelleket használunk, hogy adat alapon dönthessünk. Az üzletvezetők képzésére, és a tehetséges kollégáink előmenetelére nagy hangsúlyt fektetünk.Hosszútávú sikerhez fontos a digitális lehetőségek minél jobb kihasználása, valamint az üzletekben és az ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák motiválása, további fejlesztése, munkájuk egyszerűsítése, hogy nagyszerű csapattal és technológiával továbbra is pozitív ügyfélélményt nyújthassunk az ügyfeleinknek.