Nagyot esett a Telekom, érdemes már beszállni?

Fontos témák

a Telekomnak az első negyedév számai alapján kifejezetten jól megy,

a 4iG egyre több közbeszerzést nyer el, így nyilván valamelyest rontja a Telekom üzleti lehetőségeit,

a Digi elindította mobilszolgáltatását, az eddig megjelent információk (ajánlat, lefedettség, mobiltechnológia) alapján idén még nem lesz nagy versenytársa a három nagy mobilszolgáltatónak, idővel (főként a tesztidőszak végétől) számolni kell majd a negyedik mobilcéggel

hamarosan indul az új frekvenciaaukció, a frekvenciablokkok költsége egyelőre nehezen megbecsülhető

a Telekom-részvények szempontjából érdemes figyelni az új magyar állampapírt, ami alternatívája a Telekom papírjainak, lehet elszívó hatásuk.

Elromlott a technikai kép

A Telekom működése, osztalékfizetése, részvényárfolyamának alakulása szempontjából több kiemelkedő témában is történt változás az elmúlt hetekben, érdemes átnézni ezeket.2018 erős volt a Telekomnál, és 2019 is jól kezdődött, miközben a menedzsment arra számít, hogy a bevételek enyhén csökkennek, az EBITDA pedig 1-2 százalékkal nő idén, az első negyedévben a bevételek 5,5 százalékkal emelkedtek, az EBITDA pedig (nagyrészt technikai hatás miatt) 9 százalékkal nőtt. A bevételek növekedésében nagy szerepe volt annak, hogy (akár a Digi érkezésére felkészülve) a Telekom Magyarországon felpörgette a készülékértékesítést, de a mobil adat értékesítés és az észak-macedón bevételek is emelkedtek.A Telekom bevételeinek és a bevételek növekedésének is egyre nagyobb részét a rendszerintegráció/IT szegmens adja, itt kiemelten fontosak a közszféra számára teljesített hardver és szoftverszállítási projektek. Itt a nagy sztori a 4iG színre lépése volt, a Mészáros Lőrinc közvetett tulajdonában lévő informatikai cégtől azt lehetett várni, hogy sorra nyeri majd a közbeszerzéseket, egyre nagyobb szeletet hasítva ki abból a tortából, aminek az egyik legnagyobb szelete most a Telekomé. A folyamat már elkezdődött, több milliárd forint értékben nyert el projekteket közbeszerzéseken - részben konzorciumi partnerekkel - a 4iG, vélhetően a következő negyedévekben lesz majd ezeknek a projekteknek érzékelhető hatása a Magyar Telekom üzletmenetére. Az "egyszerűbb", hardver- és szoftverbeszerzések elvesztése azok alacsony marzstartalma miatt nem lenne fájdalmas a Telekomnak, sokkal inkább az, ha a nagyobb projektektől, mint amilyen például a BuBi megvalósítása, vagy a nagyobb közigazgatási projektektől esne el a Telekom.2014-ben, kifejezetten magas összegért szerzett saját mobilhálózat kiépítésére is alkalmas frekvenciablokkokat a Digi Magyarországon, gyakorlatilag azóta megy a találgatás arról, mikor indul el a cég saját mobilszolgáltatása, és mire lesz képes az a hálózat, amit a Digi épít. A Magyar Telekom menedzsmentje is évek óta ismételgeti, hogy az óvatosságuk (például az osztalékkal kapcsolatban) egyik oka a Digi mobilpiaci belépése, az új szereplő ugyanis közismerten agresszív árazásával felforgathatja a piacot. A frekvenciák megszerzése óta már közel 5 év telt el, most jutott odáig a Digi, hogy elindítsa mobilszolgáltatását, ami egyelőre inkább tűnik tesztelésnek, mint versenyképes alternatívának, a közel ingyenes egyetlen csomagot év végéig kínálják, a szolgáltatási terület pedig erősen korlátozott. Egyelőre úgy tűnik, hogy idén biztosan, de valószínűleg jövőre is csak mérsékelt lesz a mobilpiaci hatása a Digi belépésének, már csak azért is, mert a három piacon lévő szolgáltató, így a Telekom is igyekezett kedvezményes készülékértékesítéssel megfűszerezett 1-2 éves hűségidővel magához kötni az ügyfeleket.A Digi mobilpiaci belépése mellett egy másik érv a Telekom-menedzsment óvatossága mellett, hogy idén frekvenciaaukciót tartanak, ahol 5G-szolgáltatás nyújtására is alkalmas frekvenciablokkokhoz juthatnak a szolgáltatók, a költségek azonban egyelőre nehezen kalkulálhatók (lásd német frekvenciaaukció, ahol a 3-5 milliárd eurós várakozáshoz képest már 6 milliárd euró felett állnak a licitek). A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a dokumentumokat idén nyár elején teszi közzé, a frekvenciaértékesítés eredményét idén ősszel hirdethetik ki. A frekvenciadíjon felül az 5G-hálózat kiépítése is költségekkel jár, azonban idén ez még mérsékelten jelentkezhet (Szabó János a negyedéves gyorsjelentés után: a frekvenciák idei kiosztása után sem várható látványos változás az 5G-lefedettségben, ... nem megy gyorsan a teljes hálózat átállítása 5G-re).Június 3-tól lehet jegyezni az új magyar állampapírt, a Magyar Állampapír Pluszt (MÁP+). Hogy miért érdekes ez a Magyar Telekom szempontjából? Mint befektetés, az új magyar állampapír abszolút alternatívája a Telekom részvényeinek, ezért sok más elérhető befektetéshez hasonlóan a Telekom-papírokra nézve is lesz elszívó hatása a MÁP+-nak. Az új állampapírral az 5 éves futamidő során évi akár 4,94 százalékos hozamot is el lehet érni, kamatadó-mentesen, alacsony kockázat mellett, ehhez képest a Telekom papírjai a menedzsment által indikált 27 forintos 2020-ban fizetendő osztalékkal jelenleg a MÁP+-nál magasabb, 6,5 százalékos osztalékhozamot nyújtanak, viszont kockázatosabbak is, mint az állampapírok, ráadásul az osztalék után osztalékadót kell fizetni (ezt TBSZ-szel és legalább 5 éves tartással ki lehet küszöbölni, az 5 éves "futamidővel" még inkább alternatíva a MÁP+ a Telekom-részvénynek).Összességében tehátA technikai kép elemzésénél érdemes foglalkozni a május közepi osztalékfizetéssel, a részvényenként 25 forintos osztalékszelvény lekerülése ugyanis (mint mindig) most is alaposan elrontotta a technikai képet. Az árfolyam az osztalékfizetés óta esik, egyébként így volt ez az elmúlt években is, tavaly a 25 forintos szelvényvágás után még közel 9,

2017-ben közel 3,

2016-ban pedig közel 6 százalékot esett a Telekom árfolyama a szelvényvágást követő napokban.

Most eddig a mai emelkedéssel együtt 4 százalékot esett a Telekom árfolyama, mióta lekerült a 25 forintos osztalék, a szelvényvágással kellemesen el is romlott a technikai kép. Még tavaly novemberben indult a rali (egy azóta sem igazolt lapértesülésre, ami arról szólt, hogy a Deutsche Telekom ajánlatot kapott a Magyar Telekomban lévő részesedéséért), amiben közel 20 százalékkal került feljebb a Telekom árfolyama. Ez a rali tört meg idén tavasszal, az árfolyam esése az osztalékfizetés után tovább rontotta az összképet.Mostanra viszont kellemesen túladottá vált a napos grafikonon a Telekom, ez alapot teremthet egy kisebb felpattanásra. Első körben a szelvényvágással kialakult gap alsó (~430 forint), később a felső széle (~454 forint) is elérhető.

Összességében azonban annak adunk nagyobb valószínűséget, hogy egy felpattanás után a mostaninál lejjebb is áll majd az árfolyam, izgalmas az előző mélypontnál húzódó, 387 körüli szint, az korábban többször támaszként és ellenállásként is szolgált már.