Ölre mennek a német mobilcégek az 5G-frekvenciákért

Idén március 19. óta licitálhatnak az 5G-hálózat kiépítéséhez szükséges frekvenciablokkokra a németországi mobilcégek. Összesen 41 frekvenciacsomagot értékesítenek az érdeklődő távközlési vállalatoknak 2 és 3,6 GHz-en. A frekvenciaaukció addig tart, amíg a mobilcégek újabb ajánlatot nyújtanak be.Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy hamarosan véget ér a licitálás, mivel kifejezetten visszafogottak voltak a mobilcégek, tegnap azonban felpörögtek az események, és most már 3 milliárd euró fölött áll az ajánlatok összértéke. Jelenleg 135 licitkörön vagyunk túl, az ajánlatok összértéke pedig 3,35 milliárd eurón áll (a liciteket itt lehet követni). Szakértők előzetesen azzal számoltak, hogy a frekvenciaaukció összesen 3-5 milliárd eurónyi bevételt hozhat a német államnak.A négy résztvevő vállalat, a Deutsche Telekom, a Vodafone, a Telefonica Deutschland és a Drillisch. A legtöbb blokkot eddig a Telekom szerezte meg.Csak hogy perspektívába helyezzük: voltak már a mostaninál jóval nagyobb bevételt hozó frekvenciaaukciók is, 2000-bn az UMTS-aukció összbevétele több mint 50 milliárd euró volt.Még idén Magyarországon is értékesítenek 5G-hálózat kiépítéséhez szükséges frekvenciablokkokat, ezért is érdemes követni más országok frekvenciaaukcióit, az ottani tapasztalatok a magyarországi szolgáltatók szempontjából is érdekesek.