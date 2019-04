Rékasi: a 25 forintos Telekom-osztalék nem mondható kevésnek

Arra a kérdésre, hogy hogyan készül a Digi megjelenésére a Magyar Telekom, Rékasi azt válaszolta, hogy továbbra sem az lesz tehát a leglényegesebb a Telekom számára, hogy a piac valamely szegmensében a legolcsóbb legyen. A telekommunikációs szektor nagy beruházásigényű iparág, ahhoz, hogy prémiumszolgáltatóként a vállalat tartani tudja a lépést, rengeteg energiát és erőforrást kell befektetni. Fontos, hogy fennmaradjon az egészséges egyensúly az ár-érték tekintetében.Nagy kérdés, hogy a Digi megjelenése milyen hatással lesz a piac egészére, régóta húzódik, és a Telekom is kíváncsian várja, mivel jelennek meg. A Telekom egy olyan mobilhálózatot épített ki, amely világviszonylatban is élen jár, ezzel azonos vagy akár ezt megközelítő minőséget egy új szolgáltató aligha tud majd rövid távon nyújtani, így az ügyfeleknek mérlegelniük kell majd, hogy hajlandók-e adott esetben többet fizetni a jobb, gyorsabb szolgáltatásokért.A Telekom menedzsmentje a következő években a bevételek csökkenésével számol, ebben azonban nem számolnak a Digi okozta esetleges árerózióval. A bevételek csökkenése elsősorban a készülékértékesítések volumenének zsugorodásával magyarázható, az EBITDA-ra ennek nem lesz hatása, 2019-re egy-két százalékos növekedést jelzett előre a Telekom menedzsmentje.Arra a felvetésre, hogy régiós szinten miért drága nálunk a mobiltelefonálás, Rékasi szerint az a válasz, hogy Magyarországon az ügyfelek az adatszolgáltatásra fókuszálnak, ennek megfelelően épültek ki az előfizetői csomagok is. Magyarországon világviszonylatban is kiemelkedő a 4G-s lefedettség, de ehhez igen jelentős fejlesztésekre, beruházásokra volt szükség. Ha valaki kizárólag hangalapú szolgáltatást szeretne, arra itthon a legmegfelelőbb és egyben a legolcsóbb a vezetékes szolgáltatás.A hamarosan kiírásra kerülő frekvenciapályázattal kapcsolatban a Telekom egyelőre nem tud költségeket tervezni, előbb meg kell várni a kiírást, a hatósági elvárásokat, utána lehet a megvalósításon gondolkodni. A Telekom figyeli az európai frekvenciaaukciókat, de minden piac más, és eltérők lehetnek az adott országok céljai is. Az 5G telchnológiai beruházásokra szükség van, mivel az a jövő.A Telekom folyamatosan gondolkodik azon, hogy saját tartalmat gyártson, de olyan nagy beruházást igénylő tartalmak előállításával, mint amilyeneket például az HBO gyárt, nem tervez foglalkozni a Telekom. A vállalat folyamatosan keresi az egyedi ötleteket, de ez csak egy kiegészítő tevékenység marad.A Magyar Telekom használ Huawei eszközöket, a Magyar Telekom nyomon követi az eseményeket, és az anyavállalatával, a Deutsche Telekommal együtt azt szorgalmazza, hogy egy független bizottság vizsgálja a beszerzendő eszközöket, és erre alakítsanak ki egy, az iparág és a biztonsági szakértők által is elfogadott módszertant. A Magyar Telekom a Huaweire, mint globális beszállítóra tekint, nem függetleníti magát a nemzetközi trendektől.A Magyar Telekom a számviteli szabályok változása miatt szakított a korábbi, eladósodottsági rátához kötött osztalékpolitikával, jelenleg éves szinten ad iránymutatást az osztalékkal kapcsolatban a Magyar Telekom. Rékasi arra egyelőre nem tudja a választ, mikor lesz ismét hosszú távú osztalékpolitika. Volt olyan időszak, amikor a Magyar Telekom nem tudott osztalékot fizetni, ezt mindenképpen el szeretnék kerülni, a menedzsment abban érdekelt, hogy hosszú távon jól kiszámítható osztalék-szintet tudjanak tartani. A menedzsment óvatosságát az indokolja, hogy az idén sok változás várható a piacon, és frekvenciaértékesítés is várható. Rékasi szerint a 25 forintos osztalék nem mondható kevésnek, nincs miért szégyenkezniük. A különadók esetleges mérséklődése az osztaléktérképet nem rajzolná át, Rékasi szerint az osztalékfizetés mellett más értékteremtő lehetőségek is vannak, jelentős hálózatfejlesztést folytat a vállalat, ezen a területen jobban hasznosulnának az adóként befizetett összegek.Rékasi nem kommentálta a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország esetleges felvásárlásával kapcsolatos híreket. A macedón leányvállalatra nem érkezett megkeresés, mióta Rékasi irányítja a Magyar Telekomot. A vállalat terveiben nincs beépítve egy magyarországi állami mobilszolgáltató megjelenése.