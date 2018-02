Telekom: utcai harc folyik az ügyfelekért

Kérdéseink

Hálózatfejlesztés

Verseny

Rendszerintegráció

Készpénztermelés

Energia kiskereskedelem

Osztalék

A 2016 negyedik negyedéves gyorsjelentésben a Telekom menedzsmentje felsorolta, hogy mik azok a tényezők, ami miatt óvatos, és nem emeli meg az osztalékot. Most rákérdeztünk arra, hogy aktuálisan mit gondol a vállalat vezetése ezekről a témákról.A mobilpiacon 2019-ben frenkvenciatender lesz, a lejáró frekvenciák meghosszabbítása, és a 700 MHz-es frekvenciaállomány értékesítése is megtörténik, erre is készül már a Telekom.A negyedik hazai mobilszolgáltató piacra lépése még mindig nem történt meg, de komolynak tűnik a szándéka, a Telekom arra számít, hogy már idén beléphet a piacra egy új szereplő. Azzal kapcsolatban, amit Lázár János az állami mobilszolgáltatóval kapcsolatban mondott, Christopher Mattheisen azt mondta, hogy ez továbbra is bizonytalanságot jelent.A menedzsment korábban arra számított, hogy 2017-ben az EBITDA-t 1-2 milliárd forinttal ronthatja a Roan Like Home bevezetése, tavaly azonban ennek a sávnak az alsó szélén (1 milliárd forinthoz közelebb) alakult a negatív hatás, ami részben annak köszönhető, hogy a visitor bevételek (külföldiek Magyarországon) a várakozásoknál magasabban alakultak.Először a Telenor, aztán más versenytársak is megjelentek korlátlan adatcsomagokkal, ennek a hatásai 2017-ben még csak mérsékelten látszottak, de ez hosszabb távon átstrukturálja a piacot, hatni fog majd a következő időszak árazására. A vezetékes piacon is élénkül a verseny, a versenytársak hálózatfejlesztései arra utalnak, hogy a szolgáltatók azokon a végpontokon ügyfeleket akarnak majd szerezni, gyakorlatilag utcai harc zajlik az ügyfelekért, ez pedig az árazásban is érezteti majd a hatását.Az ügyfelek 80, a bevételek mintegy 95 százalékát sikerült megtartani, a regisztrációt minden évben meg kell ismételni, ami kommunikációban, belső rendszerek működtetésében terhet jelent a vállalatnak.Tavaly a Telekom 270 ezer további háztartásba juttatta el a szélessávú internetezésre alkalmas vezetékes hálózatát, ezeknek több mint 40 százalékában másodpercenként legalább 1 gigabites sebesség is elérhető, mostanra több mint 3 millió olyan háztartás van, ahol legalább 30 megabites sebesség is elérhető, 800 ezer háztartásban legalább 1 gigabites a sebesség. 2018-ra az a terv, hogy még 300 ezer háztartásba eljut a Telekom szélessávú hálózata, ezeknek 98 százalékában legalább 1 gigabites sebesség is elérhető. A hálózatokat főleg saját erőből építi a Telekom, de 12 milliárd forint uniós forrást is felhasznál majd, az összes fejlesztés harmadát uniós forrásból finanszírozza a vállalat. Folytatódott a mobil hálózat kiépítése is, mostanra a 4G kültéri lefedettség 98 százalékra, a beltéri pedig 88,5 százalékra emelkedett.A szélessávú internet piacon erős a verseny, a versenytársak is komoly fejlesztéseket hajtottak végre, ez pedig azt vetíti előre, hogy a verseny tovább élénkülhet hosszútávon. A vezetékes szélessávú piacon a Telekom megtartotta piaci részesedését, 2017 végén 37,6 százalék volt a részesedése szemben a 2016 végi 37,7 százalékkal, a TV piacon pedig még erősödött is a Telekom, 27,4-ről 28,9 százalékra nőtt a részaránya.Erős volt a tavaly év vége, itt egyedi eszközrendelések voltak a meghatározók, amelyek fedezettartalma alacsony.2018-ban hasonló szinten alakulhat a szabad cash flow, mint tavaly, itt van egy fontos hatás, amivel számolni kell, ez pedig a készülékértékesítési finanszírozása, amely egyre fontosabb tétel a Telekomnál.A menedzsment úgy értékeli a 2011-2017-es időszakot, hogy amikor a Telekom belépett erre a piacra, akkor vonzó lehetőség volt az energia kiskereskedelem, a Telekom szolgáltatása bizonyos szempontból a rezsidíjcsökkentés előfutára volt, a piacinál olcsóbban nyújtott szolgáltatást a Telekom, azonban az energiapiaci átalakítást követően a rezsicsökkentéssel már nehéz volt versenyezni, ezért pénzügyi szempontból nem volt értelme fenntartani. Sikeres volt a szolgáltatás, más környezetben fenntartotta volna a Telekom. A vállalat továbbra is vizsgálja, hogy milyen addicionális szolgáltatásokat nyújthatna, ilyen terület lehet a biztosítási piac.Rövid távon egészséges az eladósodottsági mutató, ez nem lenne akadálya az osztalék emelésének, de a közeljövőben lesznek olyan beruházások, amelyre fel kell készülnie a Telekomnak, emiatt sem emelnek osztalékot.