Vodafone-UPC deal: Mire számít a Telekom?

a beruházási költségekben szeretne előre menni a Telekom, hogy minél hamarabb értékteremtővé váljanak ezek a fejlesztések, de azt látni kell, hogy erős a verseny a hálózatfejlesztésben, a piacon elérhető erőforrások pedig itt is szűkösek, ez hátráltathatja a fejlesztéseket.

szabad cash flow alakulása: emelkedett az ügyfélszám, ezzel párhuzamosan erősödött a részletfizetés, másrészt készülékbeszállítói oldalon átmeneti negatív hatások érvényesültek (az egyik nagy beszállítóval átmenetileg, megállapodás hiányában rövidebb határidőkre kellett fizetnie a Telekomnak, ez a hatás a második negyedévben már nem érvényesül, másrészt az egyik beszállító a negyedévben késve szállított, ez jelentkezett a kötelezettségekben)

A sajtótájékoztatón Christopher Mattheisen elmondta, előre tervezett lépés volt a vezércsere, Mattheisen módszeresen kereste az utódját, és Rékasiban megtalálta. A kérdés csak az időzítés volt, Mattheisen, Rékasi és a többségi tulajdonos is egyetértett abban, hogy most optimális az átadás, mert így 2019-ben már egy teljes évben irányíthatja a Telekomot az új vezető.Rékasi Tibor elmondta, kihívás lesz az új pozíció, de az elmúlt években a Telekom stratégiai döntéseiben már részt vett, drámai váltásra nem lehet számítani, amik változást indukálhatnak, azok a piaci folyamatok lehetnek, a személyi változás nem hoz új stratégiát, stabilitás, kiszámíthatóság várható.Szabó János, a Telekom gazdasági vezérigazgató-helyettese kiemelte, a Telekom körül forrong a piac, lezárult a Telenor eladása, ma reggeli hír pedig, hogy a Vodafone vásárolta meg a UPC kelet-közép-európai és németországi eszközeit, ezzel a Vodafone Magyarországon a vezetékes szegmensben is nagyot lép előre, ráadásul a Digi is hamarosan beléphet a magyarországi mobilpiacra. Ezek átalakíthatják a piacot, de ezek a változások nem feltétlenül az idei évet érintik, inkább közép-, hosszútávon hathatnak.Szabó beszélt az IT/rendszerintegráció szegmensről is, 2018 elejére itt lassulást várt a menedzsment, ehelyett fennmaradt az a növekedés, ami tavaly év végén már elindult, a magyarországi választások előtt magas szinten maradtak a közszféra eszközértékesítései.Két kiemelt terület, amire érdemes figyelni: