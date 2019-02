Teljesen kitiltaná Tarlós a fapadosokat Ferihegyről?

Csütörtökön az Inforádió Aréna című műsorában beszélt arról Tarlós István főpolgármester, hogy éjszakára repülési tilalmat kellene bevezetni a Liszt Ferenc Repülőtéren. Péntek reggel a Kossuth Rádióban aztán még tovább ment a városvezető: szerinte a diszkont társaságokat és az áruszállító gépeket egy másik, távolabbi reptérre kellene elvinni - idézi az Airportal.hu A szakportál szerint az éjszakai repülési tilalom nagy érvágás lenne a Ferihegyen állomásozó diszkont légitársaságoknak, mert menetrendjüket a nap egy szűkebb időszakába kellene tervezni, hogy az esetleges késések esetén is visszaérjenek gépeik az utolsó járatról az esti (éjfél körüli) zárás előtt.Közben a hvg.hu megkereste a Budapest Airportot , hogy reagáljon Tarlós szavaira. A repteret üzemeltető társaság elmondta: minden ésszerű javaslatot készek megvitatni. A társaság azt is közölte: hivatalosan ma sem szabad éjfél és hajnali 5 óra között járatot tervezni a menetrendekbe. A szabály most az, hogy a repülőjáratoknak éjfél előtt meg kell érkezniük Ferihegyre, indulni pedig legkorábban hajnali 5 órakor tudnak. "Más okokból, például késés, műszaki kényszerhelyzet, egészségügyi vészhelyzet miatt előfordulhatnak leszállások, hiszen ez az ország egyetlen 24 órában nyitva tartó repülőtere" - közölték.Ugyanakkor a hvg.hu szerint minden nap van néhány olyan járat, mely már a menetrend szerint eleve éjfél után száll le, vagyis hiába a szabály, azt nem mindig tartják be. Az utolsó járat menetrend szerint Londonból érkezik 0:45-kor, előtte pedig Dubaiból száll le egy gép hetente háromszor a menetrend szerint 0:40-kor. Ezek azonban sokszor annyit késnek, hogy csak hajnali kettő óra körül tudnak landolni a lap szerint.