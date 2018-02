Teljesítette éves eredménycélját a Masterplast

A jól sikerült negyedik negyedévvel - magasabb forgalom mellett - a társaságnak sikerült elérnie a terveiben megfogalmazott éves működési eredménycélt.

A legnagyobb súlyú Magyarországon továbbra is iparági növekedésről számoltak be a statisztikák, az EU-s energetikai pályázatoknak és az állami otthonteremtési programnak is tulajdoníthatóan. A lakossági piacon is érezhetővé vált a kereslet növekedése, a lakásépítési engedélyek száma is tovább emelkedett. A piaci szereplők visszajelzései szerint kedvezőbben alakult a kereslet a román építőipari piacon 2017. IV. negyedévében. Továbbra is növekedett a lakóépületek és irodaházak építésének száma, azonban a munkaerőhiány miatt késések mutatkoztak a projektek átadásában. Szerbiában nőtt a bruttó hazai termék, s egyre kedvezőbb feltételek jellemezték a gazdaságot, ezen belül az iparágat is. Ukrajnában az építőipari ágazat fejlődött a legtöbbet 2017-ben, ami a vállalkozások javuló pénzügyi helyzetének, valamint a befektetési tevékenység aktivizálódásának is köszönhető. Csökkenést mutattak a gazdasági mutatók Horvátországban, ugyanakkor kissé bővült az építőipari kibocsátás. Szlovákiában tovább folytatódott a gazdaság növekedése.

A Masterplast árbevétele 2017. IV. negyedévben 21 101 ezer euró volt, 17%-kal magasabb a 2016-os bázishoz képest. Összesítve 89 623 ezer euró forgalmat - 12% növekedés - ért el a társaság a 2017-es évben a bázis időszak 80 163 ezer euró értékével szemben.

Jól teljesített a vállalat az összes nagy termékcsoportjában 2017. IV. negyedévben. Továbbra is az elsősorban épület- és lakásfelújításokhoz kapcsolódó homlokzati hőszigetelő rendszerek és elemei adták a legnagyobb hányadot (44%), ahol 2017. IV. negyedévben 24%-kal emelkedett a forgalom, és azon belül is az Masterplast árbevétel növekedés döntő részét az EPS értékesítés adta. Növekedett a forgalom a hő-, hang- és vízszigetelő anyagok (22%), illetve a szárazépítészeti és kiegészítő profilok (22%) termékcsoportban 2017. IV. negyedévben. A stratégiai fókuszban levő tetőfóliák, tető-kiegészítő termékek forgalma 12%-kal bővült a 2016. IV. negyedévhez képest, míg a szortiment szűkítésen is átesett építőipari kiegészítő termékek forgalma 26%-kal növekedett. Csökkent az értékesítés a bitumenes hullámlemez és zsindelyfedések termékcsoportban (-22%) és a gyártási és csomagolóanyagok terén (-16%) 2017. IV. negyedévben a bázishoz képest.

Kimagaslóan teljesített a társaság a legnagyobb súlyú magyar piacán, ahol 28%-kal tudta növelni forgalmát. Nagyot növekedett az árbevétel Lengyelországban (50%), Szlovákiában (30%), Romániában (12%), Szerbiában (12%) és Ukrajnában (11%). A szintén nagy súlyú export területen is jól teljesített a vállalat, 6%- kal nőtt az árbevétel. Az egyéb csoportba sorolt országokban (-8%) és a horvát piacon (-8%) csökkent a társaság árbevétele 2017. IV. negyedévben a bázishoz képest.

A forgalom bővülése mellett jelentősen növekedett a vállalat kereskedelmi árrése 2017. IV. negyedévben a bázis időszakhoz képest. Legnagyobb mértékben a magyar piacon növekedett, de kiemelendő a lengyel, ukrán, szerb és szlovák piacokon realizált marzsbővülés is. Jelentősen emelkedett a szabadkai EPS, kisebb mértékben a káli üvegszövet és a sepsiszentgyörgyi EPS gyár kibocsátása, valamint terveket felülmúló volt a szabadkai üvegszövet gyár termelési eredménye már az utolsó negyedévben. Az emelkedő kibocsátások hatékonyabb termeléssel párosultak, melyek javuló gyártói marzsokkal járultak hozzá a csoport javuló eredményéhez. Az anyagok és igénybevett szolgáltatás költségei - a saját termelésű készletek állományváltozását is figyelembe véve - 13%-kal növekedtek 2017. IV. negyedévben a forgalom 17%-os bővülése mellett, míg éves szinten a forgalom 12%-os bővülése mintegy 10%-os költség növekedéssel párosult.

Elsősorban a szerb üvegszövet-háló gyártás felfutásának tulajdoníthatóan 22%-kal növekedtek a Vállalat személyi jellegű ráfordításai 2017. IV. negyedévében a bázisidőszakkal összehasonlítva, míg összesítve 21%-os volt a költségnövekedés. 2017. december végével 934 főt alkalmazott a társaság, szemben a bázis időszak 800 fős állományával. A szabadkai üvegszövet gyár dolgozói létszáma 362 fő volt 2017. december végével, melyből 112 fő 2017-ben került alkalmazásba.

Nagymértékben a szerbiai gyártó beruházásokhoz kapcsolódóan növekedett a vállalat elszámolt amortizációja 2017 IV. negyedévben, melyet tovább növelt az ukrán gyártóberuházásokra korábban képzett céltartalékok 2017-ben (86 ezer euró) ill. 2016-ban (179 ezer euró) történt visszaírásának a hatása.

Kis mértékben csökkentek a vállalat egyéb működési ráfordításai 2017. IV. negyedévben, míg összesítve az egyedi tárgyieszköz értékesítések hatása miatt 464 ezer euróval javult a társaság egyéb működési eredménye 2017-ben.

Mindezek eredményeképpen a Társaság EBITDA-ja 2017. IV. negyedévében 975 ezer euró (4,6% EBITDA hányad) volt a bázis időszak 346 ezer eurós (1,9% EBITDA hányad) értékével szemben, ami több mint 180%-os eredményjavulásnak felel meg. Figyelembe véve az értékcsökkenést is, a vállalat éves üzleti tevékenységének eredménye (EBIT) 3 606 ezer euró volt 2017-ben, ami 10%-kal haladja meg a bázis időszaki 3 284 ezer euró értékét.

Érdemben nem változott a társaság kamateredménye 2017. utolsó negyedévben a bázishoz képest, míg összesítve 46 ezer euróval növekedtek a kamat ráfordítások a magasabb hitelállománynak tulajdoníthatóan.

Elsősorban a forint és szerb dinár negyedéves árfolyam-erősödésének tulajdoníthatóan a Vállalat pénzügyi műveletek egyéb eredményeként 179 ezer euró nyereséget számolt el 2017. IV negyedévben, a bázisidőszak 98 ezer euró veszteségével szemben. Az összesített pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 240 ezer euró veszteség volt 2017-ben, a bázis időszak 261 ezer euró veszteségével szemben.

Banktender keretében megújításra került a csoport magyarországi leányvállalatainak banki finanszírozása, melynek lezárásaként 2017. decemberben aláírása kerültek a szerződések. Az új keret-megállapodások lehetőséget nyújtanak további forgóeszköz-hitel, ill. akkreditív keret bővítésre, biztosítva ezzel a vállalat növekedésének pénzügyi hátterét. A vállalat 2017. év végével megfelelt a bankszerződésekben újrafogalmazott kovenáns előírásoknak.

A pénzügyi eredményeket is figyelembe véve a társaság adózás utáni eredménye 2017. IV. negyedévben 724 ezer euró nyereség volt, a bázis időszak 123 ezer euró veszteségével szemben, míg éves szinten az adózás utáni nyereség 2 726 ezer euró volt 2017-ben, szemben a bázis időszak 2 323 ezer euró nyereségével.

A vállalat készletállománya 2017. december végével 21 751 ezer euró volt, ami 3 062 ezer euróval magasabb a bázis időszak zárókészleténél. A magasabb készletszint elsősorban a saját gyártású üvegszövet-gyár növekvő kibocsátásának tulajdonítható.

A magasabb értékesítésnek tulajdoníthatóan 578 ezer euróval, 5%-kal növekedett a vállalat vevőállománya a 2016-os bázissal összehasonlítva.

A javuló iparági környezetben 17%-kal növekedett a Masterplast árbevétele 2017. utolsó negyedévben, elsősorban a magyar, de a többi nagy piacán is elért kiváló értékesítésnek tulajdoníthatóan, ami növekvő kereskedelmi árréssel is párosult. A csoport termelési kibocsátásai növekedtek, üvegszövetháló gyártása hatékonyabbá vált, melyek pozitívan járultak hozzá működési eredményéhez - olvasható a társaság gyorsjelentésében.A gyártói létszám bővülésével növekedett a társaság személyi költsége, míg egyéb ráfordításai kissé emelkedtek. A kedvező iparági környezettel támogatott magasabb forgalomnak, az emelkedő kereskedelmi árrésnek valamint a javuló gyártáshatékonyságnak tulajdoníthatóan a vállalat EBITDA-ja több mint 180%-kal javult az utolsó negyedévben, a bázishoz képest.A csoport adózás utáni összesített 2017. évi eredménye több mint 400 ezer euróval (17%) haladta meg a bázis időszak nyereségét.A vállalat a kedvező iparági környezet folyatódásával számol a következő évekre is, ami a csoport javuló gyártási és működési hatékonyságával biztosíthatja a stratégiai tervekben megfogalmazott eredménycélok elérését.A gyorsjelentés főbb pontjai: