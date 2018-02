Teljesülhet a kormány álma: Magyarország széttépheti láncait Paks és a napenergia segítségével

A nagyobb ábráért katt a képre! (Eurostat)

Az önellátó magyar villamos energia rendszer megteremtésének célját a kancelláriaminiszter a tervezett napelemes fejlesztések kapcsán említette, azonban korábban már felbukkant a kormányzati érvrendszerben a Paksi Atomerőmű tervezett új, 5. és 6. blokkjának megépítése mellett szóló érvként is. Az elsőre igencsak ambiciózusnak tűnő cél elhangzása apropóján érdemes körüljárni a helyzetet; honnan indulunk, van-e reális esélye a megvalósulásnak, és ha igen, milyen módon teljesülhet a cél.A magyar energiafüggőséget nemzetközi összevetésben vizsgálva megállapítható, hogy az az Európai Unió átlaga fölött alakul. Míg a térségben Ausztria és Szlovákia általános - tehát nem csak a villamos energiára vonatkozó - függősége meghaladja a magyart, a szomszédos államok zöme kevésbé szorul rá a behozatalra áramellátása biztosítása során, mint Magyarország.Magyarország teljes, 2017-es villamosenergia-fogyasztása elérte a 45,057 terawattórát, ami 2,32 százalékkal haladja meg a 2016-os adatot, és új abszolút rekordot jelöl.

Mavir

Az elmúlt években a fogyasztás többnyire emelkedett.

Mavir

A magyar villamos energia rendszer 2017-ben a hazai fogyasztásnak mindössze alig több mint 70 százalékét volt képes magyarországi erőművek termeléséből fedezni, az import aránya a teljes felhasználáson belül 28,6 százalékra rúgott. Az import aránya az ezredforduló óta rendre 30 százalék körül alakult, de bizonyos években, így 2014-2015-ben közelebb volt a 40 százalékhoz. Az 1990-es években az import aránya jóval alacsonyabban alakult, a mélypontot jelentő 1994-ben például mindössze alig több mint 8 százalék volt a külső források aránya a magyar áramellátásban a KSH adatai szerint. (A jelenség oka nagyrészt a magyar nagyipar rendszerváltás körüli összeomlása.) Az importarány szezonálisan is változik, tavaly például így:

Mavir

A bruttó hazai termelés mintegy felét, 16 097,6 gigawattórát egyetlen erőmű, a Paksi Atomerőmű rekord termelése biztosította . Amennyiben azonban a fogyasztáshoz viszonyítjuk, hozzájárulása már csak alig több mint 35 százalékos. A magyarországi áramtermelés másik fele zömmel gáztüzelésű erőművekben valósul meg, amit a szén, a biomassza és az egyelőre nem jelentős arányt képviselő nap- és szélenergia egészít ki.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Atom és nap

A hivatalos, 2030-ig érvényes - még 2012-ben elfogadott - magyar nemzeti energiastratégiában még gondolatkísérlet formájában sem szerepel a kizárólag a megújulóra és az atomenergiára építő magyar energiaellátás terve, tavaly azonban érzékelhető változás állt be a kormányzati energiapolitikában, és Lázár János már arról beszélt, a kormány célja, hogy az atomerőmű biztosítsa a jövőben a hazai villamosenergia-felhasználás 50 százalékát, a fennmaradó részt pedig megújuló forrásokból, elsősorban napenergiából fedeznék. Érdeklődésünkre a kormányzati források akkor úgy fogalmaztak, az új tervek inkább a 2030-at követő időszakra vonatkoznak, és vélhetően e téren továbbra sem módosult az ütemezés.Azt már a Paks 2 beruházás jóváhagyását követően tudni lehetett, hogy a magyarországi áramtermelés jelentősen meg fog ugrani az új blokkok termelésbe állítását követő és a régi blokkok lekapcsolását megelőző évekre kiterjedő időszakban. A hivatalos kommunikáció szerint a beruházás ugyan a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartását szolgálja, valójában azonban bővítését jelenti. A jelenlegi 2000 MW körüli kapacitással szemben az 5. és 6. blokk két 1200 MW-is blokkot állítana üzembe, vagyis a paksi nukleáris kapacitás 20 százalékkal emelkedne.A beruházás közel kétéves késésben van az eredetileg tervezetthez képest, de az új 5. és 6. blokk így is üzembe állhat 2025, illetve 2030 körül. A régi négy blokk a 2030-as években áll le végleg, sorrendben 2032-ben, 2034-ben, 2036-ban és 2037-ben. A jelenleg mintegy 2000 MW hazai névleges nukleáris kapacitás az új 5. blokk belépésével 2025-ben 3200 MW-ra ugrik és 2030-ig ezen a szinten is marad. 2030-ban, amikor a 6. blokk is termelésbe áll, a magyar atomerőművi kapacitás eléri majd a 4400 MW-ot, ami egészen 2033 elejéig, a régi 1-es blokk lekapcsolásááig fenn is maradhat. Ekkortól 3900 MW lesz a paksi kapacitás, ami a régi 2. blokk kiesését követően 2035-ben 3400 MW-ra, majd 2037-re, a 3. blokk üzemen kívül helyezését követően 2900 MW-ra módosul. Az utolsó, 4. blokkot 2037 végén küldik nyugdíjba, vagyis 2038-tól már csak az új blokkok működnek majd Pakson, 2400 MW-os névleges kapacitással.

Atomenergia Info

Jut is marad is?

Ezek alapján egyáltalán nem elképzelhetetlen még az sem, hogy a 2031-2033-as években, vagyis Paks 1 és Paks 2 egymás mellett működésének várható éveiben Magyarország nettó villamosenergia-exportőri pozícióba kerülhet.

A fenti számok alapján látható, hogy a paksi névleges kapacitás tehát a jelenleginek több mint másfélszeresére ugrik 2025-ben, és egészen 2037-38-ig nagyjából ezen a szinten is marad. Abban az elméleti esetben, amennyiben az ország végső villamosenergia-fogyasztása beállna a jelenlegi szinten, a nukleáris energia ezen az időszakon belül képes lenne a hazai fogyasztás mintegy 50 százalékát fedezni - a 30-as évek eleji csúcson pedig ennél akár jóval nagyobb arányban is. Mivel megépülése esetén Paks 2 várhatóan legalább olyan magas, 90 százalék feletti kapacitás-kihasználtság mellett üzemel majd, mint Paks 1, szinte borítékolható, hogy a hazai nukleáris energia termelés a 2030-as évek elején várható csúcs idején a jelenleginek több mint kétszeresére fog rúgni, ami még az alapeseti igénynövekedés esetén is elvben akár a teljes hazai fogyasztás 75 százalékát fedezhetné.Ennek persze egyebek mellett az energiamix más elemeinek - elsősorban a megújuló energiaforrások - fejlesztése is feltétele, magyarán: hogy Paks 2 mellett más erőművek is épüljenek az országban. A hazai áramigény a Mavir alapeseti becslése szerint fokozatosan emelkedve 2030 után 50 Twh fölé fog kerülni, vagyis a jelenlegihez képest több mint 10 százalékkal bővülhet.

Nemzeti Energiastratégia/Mavir

A távolabbi kilátások egyelőre nem ismertek, ezért további következtetések levonásának sincs jelenleg sok értelme. Amennyiben azonban a fogyasztás tovább emelkedne, úgy Paks 2 már nem lenne képes a 2030-as évek végén a hazai igények felét sem kielégíteni.A következő években a földgáz szerepe továbbra is jelentős lesz majd a magyar villamosenergia-termelésben, a napenergia részarányában pedig jelentős bővülés várható. A napenergia körüli hazai állóvíz 2016 végéhez közeledve kavarodott fel, amikor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) decemberig összesen körülbelül 2000 MW névleges kapacitásról szóló napenergiás kiserőmű létesítésére vonatkozó KÁT-kérelem érkezett be, miután az átvételi rendszer változása valóságos rohamot idézett elő (KÁT helyett METÁR). Noha az engedélyekben foglalt kapacitásnak valószínűleg csak mintegy fele-harmada épül majd ki, ez is jelentősen, többszörösére emelné a magyar napenergia kapacitás. Tavaly a kérelmek száma visszaesett, idén ismét lendületesen indult az év e tekintetből. Mindellett az utóbbi hetekben a kormányzat részéről is új, konkrét bejelentések hangzottak el, ezek alapján például a mezőgazdasági termelők számára támogatást nyújtanak ahhoz, hogy 3000 darab, 0,5 MW-os napelemparkot létesítsenek országszerte, ami ugyancsak érdemben növelheti a hazai telepített kapacitásokat.