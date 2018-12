Templeton: nagy változások jönnek a részvénypiacon

Mérséklődik a növekedés üteme

Az amerikai cégek erős bevétel- és profitnövekedést produkáltak 2018-ban, míg a vállalati eredmények sokszor okoztak pozitív meglepetést az év folyamán. A Templeton szakértői szerint mindez valószínűleg nem ismétlődik meg 2019-ben, és a társaságok egy része máris jelezte, hogy jövőre már nem képes tartani az idén látott növekedési ütemet.Az amerikai gazdaság növekedési üteme mérséklődik az adócsökkentések és a megnövelt közkiadások jelentette fiskális stimulus halványulása után, így ezen faktorok összességében kevésbé támogatják majd a gazdasági aktivitást. A Templeton szerint azonban a növekedés viszonylag erős-, és az üzleti környezet kedvező maradhat, amelyet az amerikai palaolaj boom és a szabályozási környezet javítására vonatkozó folyamatos erőfeszítések is támogathatnak.A gazdasági növekedése lassulása mellett akadályt jelent az input költségek emelkedése is, miután a munkaerő-, és alapanyagköltségek is növekedést mutatnak. A Templeton szerint a profitmarzsok a jelenlegi, magas szintekről történő emelkedéséhez a termelékenység növekedése lenne szükség, amelyben a technológia bár érdemi segítséget nyújthat, azonban a Templeton szakértői szerint a termelékenység ebből következő jelentős bővülésére aligha számíthatunk rövid távon.Összességében a Templeton szerint az amerikai vállalatok eredménybővülése és a gazdasági növekedés lassul majd: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint az Egyesült Államok idei évre előrejelzett 2,9 százalékos növekedési üteme várhatóan 2,5 százalékosra lassul 2019-ben. Az IMF várakozásai szerint az európai gazdaság nagyjából 2 százalékos ütemben bővülhet, míg a Valutalap arra számít, hogy a világgazdaság 3,7 százalékos ütemben növekedhet idén és 2019-ben is.A Templeton szerint az amerikai vállalati eredménynövekedés lassulása 2019-ben felkeltheti a befektetők érdeklődését más régiók részvényei iránt, miután a nem amerikai piacok az elmúlt években alulértékeltek voltak az amerikai társaikhoz képest, nagyobb részben az erős amerikai vállalati eredményeknek köszönhetően. A Templeton szakértői kiemelik, hogy Európában nem volt az amerikaihoz hasonló erőteljes növekedés, ezért az európai cégek ezt az akadályt könnyeben vehetik 2019-ben, míg Japánban a vállalati eredménynövekedést a továbbiakban támogathatná az infláció tartósabb emelkedése a Templeton szerint.Az európai piacok előtt álló egyik legnagyobb kihívás 2019-ben a növekvő politikai bizonytalanság lehet majd, miután a populizmus és a gazdasági nacionalizmus tovább erősödhet. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió által folytatott Brexit tárgyalások során novemberben bár áttörésre került sor, a brit kilépéssel kapcsolatos bizonytalanság azonban továbbra is jelentős. Mindemellett Németország az elkövetkező évek folyamán jelentős politikai változásokkal nézhet szembe, miután Angela Merkel kancellársága a végéhez közeledik.A Templeton szakértői szerint a populizmus térnyerése nem csupán Európában, de globálisan is tovább folytatódik majd, ez pedig lassan felőrli azon gazdasági- és politikai intézmények egy részét, amelyek a piaci alapú gazdaságok alapját jelentették eddig. A Templeton úgy véli, hogy a gazdasági nacionalizmus térnyerését is érdemes szorosan figyelemmel kísérni, mivel ha az országok egyre inkább befelé fordulnak, a környezet inkább kedvezhet a belföldre fókuszáló társaságoknak, a nagy multinacionális cégekkel szemben.Az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi háborúja a Templeton szerint nem is a kereskedelemről, hanem sokkal inkább Kína geopolitikai befolyásának növekedéséről szól, ennek megoldására pedig aligha kerülhet sor rövid távon, ami tovább fokozhatja a bizonytalanságot.A 2008-as válságot követő időszak tartósan alacsony kamatkörnyezete magasabb értéket társított a jelentős hosszú távú potenciállal rendelkező cégek részvényeihez, mivel a cégek előrejelzett jövőbeli eredményeihez magasabb jelenérték társult. Az emelkedő kamatkörnyezet nyomán ezen jövőbeli eredmények értéke alacsonyabb lesz majd, mint a nulla közeli kamatszintek esetében. Ennek következtében a Templeton szakértői szerint elképzelhető, hogy a közeljövőben a részvénypiacokon a befektetők inkább a stabilabb növekedési profillal rendelkező cégek papírjait részíthetik majd előnyben.A Templeton szerint bár mindez nem jelenti azt, hogy az iparágaikat átalakító technológiai cégek ne növekedhetnének tovább, azonban a részvénypiaci szereplőknek immár a visszavont monetáris stimulus és emelkedő kamatkörnyezetben kell majd újraértékelni ezen cégek részvényeit.Hosszabb távon a Templeton szakértői hatalmas lehetőségeket látnak az iparágakat felforgató társaságokban: a jelentős amerikai és kínai technológiai cégek innovációja nyomán ezen cégek egyre inkább fontos szereplői globális gazdasági és politikai környezetnek, míg a Templeton szerint a befektetők számára az a kérdés, hogy mekkora értéket társítanak ezen cégek növekedéséhez.Bár a kereskedelmi háború Kína gazdaságára gyakorolt esetleges negatív hatásai a befektetők egy részét óvatosságra intette a kínai részvényekkel kapcsolatban, azonban a Templeton szakértői úgy vélik, hogy a kínai növekedést manapság inkább a belföldi fogyasztás hajtja. Mindemellett a kínai ingatlanpiac helyzete aggodalomra adhat okot és a kínai gazdaság is lassul, azonban a Templeton Kína esetében nem látja a ''kemény földetérés'' forgatókönyv bekövetkezését a közeljövőben. A Templeton hosszú távon lát fantáziát a kínai, inkább belföldi orientációval rendelkező szektorai esetében.Latin-Amerika is jó lehetőségeket kínál a Templeton szerint, miután az új brazil elnök, Jair Bolsonaro megválasztása után a Templeton szakértői inkább ortodox brazil gazdaságpolitika megvalósulására számítanak, az elnök szélsőséges politikai nyilatkozatai ellenére is. A Templeton szakértői megemlítik Argentínát is, ami az elmúlt évek folyamán javított a gazdaságpolitikáján, bár a Templeton szerint mindkét ország számos politikai és gazdasági kihívással néz szembe, azonban a gazdaságpolitikai fordulat lehetősége mindkét ország esetében bizakodásra ad okot. A feltörekvő piacok általános fundamentumai pozitívak a Templeton szerint, és ezen piacok értékeltsége olyan szintre esett vissza, ami historikusan vonzónak bizonyult a Templeton számára.A Templeton szerint a globális részvénypiacok a könnyű növekedés időszakát valószínűleg már maguk mögött tudhatják, miután az Egyesült Államok mérséklődő növekedése mellett a geopolitikai és a kereskedelmi kockázatok továbbra is fennmaradnak, ugyanakkor az emelkedő kamatkörnyezet hatására az eddig háttérbe szorult részvények iránt megélénkülhet a befektetői érdeklődés.