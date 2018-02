Tényleg bombaüzlet vár a magyar erdőkben - Bárki rommá keresheti magát

Rekord áron ment a nyári szarvasgomba

A jó termőhelyi adottságú erdőkben hektáronként 25-40 kg szarvasgombát is lehetett szedni, ami 3-5 milliós bevételt is jelenthetett.

Bárki belevághat a bizniszbe - Támogatás is jár hozzá

Hol érdemes próbálkozni?

Olyan mezőgazdasági területek tulajdonosainak lehet jó lehetőség, akiknek a területe alkalmas szarvasgomba-termesztésre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy középkötött, humuszos a talaj, jó vízgazdálkodású, semleges kémhatású, gyengén meszes területeken lehet kiváló a szarvasgombás erdő.

Mikortól számíthatunk érdemi bevételre?

idővel sok millió forintos bevételt is biztosíthat ez a tevékenység.

Nem csak nagyüzemi termeléssel lehet szarvasgombára szert tenni

Hogyha valaki szarvasgomba gyűjtésére adná a fejét, akkor azt bátran megteheti.

A 2017-es szarvasgomba szezon alighanem emlékezetes lesz a szarvasgomba gyűjtők és termesztők számára. Az elhúzódó hideg tél miatt ugyanis későn kezdett érni a nyári szarvasgomba idehaza, majd a kevés nyári csapadék hatására csökkent a termés.Nem volt ez másképpen Európában sem, ezért a hazánkban is termő nyári szarvasgomba felvásárlási ára évtizedek óta nem látott magasságokba szökött: a 400 eurós (durván 124 ezer forint) kilónkénti ár sem volt ritka a szezon folyamán.Az öntözés tavaly is segítette a termesztőket, 100 kilót meghaladó hektáronkénti termést eredményezett egy szarvasgomba-ültetvényen.Ahogy arról a Pénzcentrum korábbi cikkében részletesen beszámolt, a szarvasgomba termesztésre már Uniós támogatás is igénybe vehető. A szarvasgomba-termő erdő létrehozását összesen mintegy 4,6 millió forinttal támogatják hektáronként.Az erdő ápolásának is vannak persze költségei, viszont a 2019. június 30-ig meghosszabbított pályázat keretén belül erre is kap támogatást a szarvasgombás erdő tulajdonosa vagy annak bérlője. A telepítés után 11 éven keresztül ún. ápolási támogatás gyanánt évi 241 euro, 75 ezer forintot folyósítanak, és évente 79 eurót, vagyis 24500 forintot is kaphatunk a kieső jövedelem pótlására.Még a kerítés vagy a villanypásztor költségeihez is igényelhető támogatás, előbbire maximum 504 euro, vagyis 156 ezer forint értékben, utóbbi esetén maximum 216 euro, vagyis 67 ezer forint értékben. Mindezt úgy, hogy eközben a területalapú támogatás is igénybe vehető abban az esetben, ha a terület mezőgazdasági terület és a pályázó korábban már igényelt területalapú támogatást a kérelemben szereplő területre. Pénzcentrumnak Ulrich József, a Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesületének elnöke korábban azt is elárulta, hogy ez az üzletAz első szarvasgombák már a 8. évben várhatók. A gomba megjelenésének évében Ulrich szerint 2-3 kg gombával számolhatnak a tulajdonosok hektáronként. A második évben 5-8 kg, a harmadik évben 12-15 kg, a negyedik évben 25-30 kg, az ötödik évet elérve a termés már akár 30-40 kg is lehet egy év alatt. Ez pedig azt jelenti, hogyAhogy a Pénzcentrum cikksorozatának első részéből kiderült, nem csak nagyban, komoly anyagi források lekötésével lehet szarvasgombára szert tenni.Ehhez viszont szüksége lesz néhány dologra, köztük egy megfelelően kiképzett keresőkutyára és ha követni akarja a hivatalos szabályokat az ember, jó néhány akadályra is fel kell készülnie.