Felpattant a Faurecia, emelkedik a BMW árfolyama 2019.07.23 10:42

Emelkednek az autógyártók és az autóipari beszállítók részvényei kedden, miután több fontos hír is érkezett: a kínai BAIC bejelentette, hogy 5 százalékos tulajdonrészt vásárolt a Daimlerben, amelyet követően a német autógyártó papírjai 2,7 százalékot erősödtek. A BMW 4,4 százalékkal került ma feljebb, miután a Morgan Stanley vételi ajánlás mellett egyenlő súlyozásról felülsúlyozásra változtatta a cég részvényeinek besorolását. A Hella részvényeit egy brókerház felminősítette, míg a Faurecia részvényei a társaság első féléves számai után szárnyalnak, miután az autóipari beszállító korábbi várakozásainál is nehezebb piaci körülmények között is fenntartotta profitabilitását, a társaság pedig megerősítette az idei évre februárban megfogalmazott várakozásait, a Faurecia árfolyama 8 százalékkal került ma feljebb.