Tesla-szalon nyílik Budapesten - Állami igyenmilliókkal lehet megvenni őket

Nem kell már Bécsig menni

Innentől állami támogatással is lehet Teslát venni

Mindez azt jelenti értelmezésünk szerint, hogy a nagycsaládosoknak lehetőségük lesz hétszemélyes Tesla Model S és Model X vásárlásához is igénybe venni az állami 2,5 millió forintos támogatást a hazai márkakereskedés megnyitásának köszönhetően.

A szalon a Petőfi-híd pesti hídfőjénél lehet (az Universal Leasing Kft. a 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 3. szám alatt található). Tesztvezetésre már most jelentkezhet az, aki már rendelkezik Model 3 rendelési számmal.Az Index szerint jó eséllyel a szalon mellett később egy szerviz is nyílik majd. A Tesla legkisebb és legolcsóbb modellje, a Model 3 márciusban jelenik meg az európai piacon, a Model S és a Model X pedig már most is elérhető, amiket a Tesla-szalont nyitó cégnél lehet rendelni is.A mostani hírrel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy eddig a legközelebbi Tesla-szalon Bécsben volt, vagyis az osztrák fővárosig kellett legalább mennie annak, aki nem másodkézből akart magának Teslát vásárolni. A magyar Teslásoknak nagy könnyebbséget jelenthet majd az is, hogy a tervek szerint hivatalos Tesla-szerviz is nyílik Budapesten. Léteznek már olyan szervizek Magyarországon is, ahol foglalkoznak Teslákkal is, de hivatalos márkaszervizbe szintén Bécsbe kellett eddig hordani a járműveket.Fontos azt is kiemelni, hogy az elektromos autókhoz igénybe vehető állami támogatásból a Teslák ki voltak zárva. A törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy a pályázat során a bruttó vételár 21 százalékára lehet legfeljebb 1,5 millió forint támogatást igényelni, a maximális bruttó vételárat pedig a minisztérium korábban 15 millió forintban, később ezt megemelve 20 millió forintban határozta meg.Ez természetesen nem változott, viszont az Orbán Viktor által meghirdetett demográfiai program 5. pontja értelmében a kormány elindítja a nagycsaládosok autóvásárlási programját, amelynek keretében a három, vagy háromnál több gyermekes családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak. Az eddigi információk szerint ezt az összeget legalább hétszemélyes járművek vásárlásához lehet majd megigényelni, a jármű árának felső határa viszont nem lett meghatározva.