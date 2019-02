Tesla-szalon nyílik Budapesten

A szalon a Petőfi-híd pesti hídfőjénél lehet (az Universal Leasing Kft. a 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 3. szám alatt található). Tesztvezetésre már most jelentkezhet az, aki már rendelkezik Model 3 rendelési számmal.Az Index szerint jó eséllyel a szalon mellett később egy szerviz is nyílik majd. A Tesla legkisebb és legolcsóbb modellje, a Model 3 márciusban jelenik meg az európai piacon, a Model S és a Model X pedig már most is elérhető, amiket a Tesla-szalont nyitó cégnél lehet rendelni is.