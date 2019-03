Titokban saját kriptodevizát fejleszt a Facebook

A közösségi médiacég saját kriptodeviza létrehozásán dolgozik, a titokzatos projekt fejlesztői egy olyan irodában dolgoznak, ahová a Facebook más alkalmazottai nem mehetnek be, mivel céges belépőkártyájuk nem teszi lehetővé a kriptodeviza fejlesztők irodáiba történő belépést.Bár a kriptodevizák árfolyamának tavalyi zuhanása sokakat óvatosságra intett, a társaság ennek ellenére is jelentős erőforrásokat rendelt a fejlesztési projekthez, iparági források szerint a fejlesztésen több, mint 50 mérnök dolgozik. A társaság kriptodeviza-projektjét David Marcus, a PayPal korábbi elnöke vezeti.A Facebook olyan kriptodevizát fejleszt, amellyel a társaság tulajdonában álló WhatsApp felhasználói tudnának pénzt küldeni egymásnak, míg az előzetes beszámolók szerint a társaság úgy tartaná stabilan a kriptodevizáját, hogy azt egy dollárt és eurót is tartalmazó devizakosárhoz kapcsolná.A közösségi médiaóriás mindemellett az üzenetküldési szolgáltatásainak átalakításán dolgozik, a Facebook tervei szerint a Messenger, a WhatsApp és az Instagram integrációja több, mint egy évet is igénybe vehet, azonban az integráció által a Facebook kriptodevizája 2,7 milliárd felhaználó számára válna elérhetővé a későbbiekben.