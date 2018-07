Titokban üzemanyagot szállítanak az oroszok és a kínaiak Észak-Koreának?

Az Egyesült Államok az előző héten azt állította az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa észak-koreai szankciós bizottságában a The Wall Street Journal, hogy Oroszország és Kína finomított olajtermékeket szállítanak Észak-Koreának, megszegve ezzel az ázsiai országgal szembeni szankciókat. Washington szerint 89 tiltott hajószállítmányra kerülhetett sor idén. Az USA azt kérte a bizottságtól, jelezze minden ENSZ-tagországnak, hogy Észak-Korea megszegte az évi 500 ezer hordós keretet, ami a finomított olajtermékek behozatalára rendelkezésére áll, illetve hogy rendelje el a szállítmányok azonnali leállítását. A Tanács még 2017 decemberében vezette be a szankciókat.Oroszország és Kína küldöttsége azonban csütörtökön blokkolta az USA kísérletét a testületben, arra hivatkozva, hogy további információkat kér minden egyes állítólag illegális transzferről - írta a Reuters diplomáciai forrásokra hivatkozva. Az orosz kérést Kína is támogatta, arra kérve az Egyesült Államokat, hogy szolgáltasson további tényszerű információkat az állítások megítéléséhez.A lépésre egy nappal azt követően került sor, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke azt állította, Vlagyimir Putyin orosz elnök megígérte neki, segít az Észak-Koreával való tárgyalásokban, részleteket azonban nem említett. "Nem sietünk, a szankciók maradnak" - tette hozzá. Oroszország észak-koreai küldötte ugyanakkor azt mondta szerdán, logikus lenne felvetni az Észak-Koreával szembeni szankciók enyhítésének kérdését a Biztonsági Tanácsban.A Biztonsági Tanács észak-koreai szankciós bizottságának weboldala szerint idén mindössze Oroszorország és Kína jelentett összességében mintegy 14 ezer tonnás finomított olajtermék szállítmányokat Észak-Koreába.