Titokzatos sztárrészvény tartja lázban a befektetőket

Titokzatos hongkongi sztárrészvény tartja lázban a befektetőket, miután a China Ding Yi Feng Holdings árfolyama 2014 óta 8413 százalékkal került feljebb. A részvény csak az elmúlt évben több mint 200 százalékot emelkedett, azonban a cég papírjai a nettóeszközérték kilencvenötszörösén forognak, ami alaposan elbizonytalanította a befektetők egy részét.

A cég piaci kapitalizációja 31,65 milliárd hongkongi dollár, míg a vállalat befektetési társaságként működik, amely saját operáció működtetése helyett tőzsdei-, és tőzsdén kívüli társaságokban vásárol kisebbségi részesedéseket. A China Ding Yi Feng Holdings emelkedését az indexkövető alapok vásárlásai is segíthették, miután a társaság részvényei tavaly az MSCI indexeibe is bekerültek.A társaság vezére, Sui Guangyi 2015-ben kezdte el kiépíteni részesedését a cégben, majd miután még ugyanabban az évben a vállalat elnöke lett, a menedzsment lecserelése után többször is megváltoztatta a cég nevét, mire a China Ding Yi Feng Holdings nevet felvette a cég. Sui a cégben fennálló 16 százalékos tulajdonrésze mára több, mint 600 millió dollárt ér. Bár a cég árfolyama az elmúlt években valósággal szárnyalt, a társaság sokszor ellentmondásos befektetései, a részvény magas értékeltségével párhuzamosan óvatosságra intette a piaci szereplőket.